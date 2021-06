Kánikula! A vöröskód után életbe lépett a hőségriadó, veszélyes a napon tartózkodni

Életbe lépett a Müller Cecília országos tisztifőorvos által elrendelt hőségriadó – közölte az MTI. Vöröskód-riasztás lépett életbe Magyarországon a tikkasztó hőség miatt. Egyelőre csütörtökig rendelték el az intézkedést, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek is szállást kell biztosítaniuk a rászorulóknak. A kánikula a hét közepén tetőzhet, akár 40 fok közelébe is forrósodhat a levegő. Keddtől kerüljük a tűző napot, igyunk elég folyadékot és figyeljünk egymásra is – figyelmeztetett az M1 Híradója.