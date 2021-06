Itt a vakáció, nyaralnak a családok, mégis járhatatlan Budapest

Hiába a nyári szünet és a kánikula, hiába vettek ki sokan szabadságot erre a hétre, még így is nehéz közlekedni Budapesten. Akkora a baj, hogy Somogyi Zoltán szociológus is „kénytelen lesz végső búcsút venni a baloldaltól” az „értelmetlen, zsigerből autógyűlölő sávfelfestések miatt" – számolt be az M1 Híradója.