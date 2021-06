Harmadik hete fuldoklik a dugókban Budapest

Megosztás Tweet



Harmadik hete folyamatosak a dugók a fővárosban, ugyanis június elején elkezdődött a pesti alsó rakpart átépítése. A lezárás szinte az egész város forgalmán meglátszik, torlódások, dugók vannak a főbb útvonalakon, illetve most már a kerülőutakon is torlódásokra lehet számítani.



„A rakpart Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszának lezárása óta jelentős torlódásokról kell – gyakorlatilag – minden reggel beszámolnunk” – jelentkezett be Szeitz Dániel, az MTVA tudósítója a pesti rakpartról az M1 Ma reggel című műsorában.

Azoknak sincs könnyű dolguk, akik kerülnének, ugyanis amióta a Lánchidat is lezárták azóta a kerülőutakon is jelentős a torlódás, így például a Váci úton, illetve a folytatásában, a Nyugati téri felüljárón, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy út környékén is jelentős dugok alakultak ki.

A belvárosi szakaszokon több baleset is történt kedd reggel, például ilyen a Petőfi híd, ahol két autó koccant össze, most már nincs forgalmi akadály, de ez is jelentős torlódást okozott.

Az egyébként is erős forgalmú nagykörúton a biciklisek is „nehezítik” az autós forgalmat, például egy-egy sáv mind két oldalon a Corvin-negyed környékén el van véve az autósoktól, ennek köszönhetően egy baleset gyakorlatilag le tudja bénítani a forgalmat, így volt ez a Petőfi-hídon, bár megszűnt a baleset, de a torlódás még mindig kitart, mint ahogy a Soroksári úton is nagy dugók voltak.

Harmadik hete fuldoklik a közlekedés a belvárosban

Június elején elkezdődött a pesti alsó rakpart átépítése és ahogy arra számítani lehetett, hatalmas dugókkal indult a munka. Egyelőre a Margit híd és a Lánchíd közötti szakasz újul meg, itt teljes zárással számolhatnak az autósok hónapokig. Időközben már a Lánchidat is lezárták, ami tovább növelte a dugók nagyságát, júliusban pedig a Blaha Lujza térnél lesznek korlátozások tovább nehezítve a fővárosiak közlekedését.

A dugók kialakulásáért a pesti alsó rakpart lezárása, illetve az értelmetlen kerékpársávok és az M3-as metró felújítása a felelős, és most a Lánchíd felújítása miatti lezárások is tovább bonyolítják a forgalmat a fővárosban.

A probléma az, hogy Karácsony Gergelyék olyan felújításokat is most kezdenek el, amiket már be kellett volna fejezni. Mindent most építenek és újítanak fel, így nincsenek kerülők sem a fővárosban. A korábbi csúcsidők helyett most reggel héttől este hatig folyamatosan dugó van. A taxisok, akiknek a jövedelmezőségét is befolyásolja a kaotikus helyzet, levelet írtak Karácsony Gergely főpolgármesternek.

Az országos Taxis Szövetség levélben kereste meg Karácsony Gergelyt, amelyben azt kérte, az autósoktól a bicikliseknek adott sávokat adja vissza.

A fővárosi felújítások másik áldozata: a virágágyás a Clark Ádám téren

A Városháza szerint csak átmenetileg, a Lánchíd felújításának idejére tűntek el a virágok a fővárosi Clark Ádám térről, többen azonban értetlenül állnak a Budapest kizöldítését ígérő városvezetés megoldása láttán. A Miniszterelnökség államtitkára szerint az ikonikus virágokat még az ötvenhatban bevonuló orosz tankok is megkímélték.

„A Lánchídnál lévő virágágyások túlélték a kommunista évtizedeket, de nem élték túl a baloldali zöldpolitikát” – írta a miniszterelnökség parlamenti államtitkára a közösségi oldalon. Dömötör Csaba a főváros ikonikus helyszínről két korabeli képet tett közzé, ezzel szemléltetve, hogy

„a virágágyásokat még a T-34-es tankok is megkímélték 1956-ban”.

Karácsony Gergely főpolgármester a kritikákra elég érdekesen reagált: azt üzente, hogy akinek nem tetszenek a dugók az szálljon ki az autóból és gyalogoljon

