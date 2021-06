Érvényben a hőségriadó – erre érdemes figyelnünk, ha napra megyünk

Vöröskód-riasztás lépett életbe a tikkasztó hőség miatt, egyelőre csütörtökig rendelték el az intézkedést, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek is szállást kell biztosítaniuk a rászorulóknak. A kánikula várhatóan a hét közepén tetőzik, akár 40 Celsius-fokig is forrósodhat a levegő, így a vízparton pihenőknek vagy a tűző napon dolgozóknak is fokozottan kell figyelniük a bőrük védelmére.