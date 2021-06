Aki csak tehette, vízpartra menekült a kánikula elől

Megosztás Tweet



Harminchat fokot mutattak a hőmérők már kedden több helyen az országban, de az előrejelzések szerint ez még több lehet a következő napokban. Kedd éjféltől életbe lépett a vörös hőségriadó, vagyis a legmagasabb szintű figyelmeztetés. A nagyobb városokban éjjel sem csökken 25 fok alá a hőmérséklet, ez talán még megterhelőbb a szervezet számára, mint a délutáni hőség – hangzott el az M1 Híradójában.

Párakapukat és ivókutakat helyeztek ki Kaposváron, hogy elviselhetőbb legyen a kánikula. Már délelőtt izzott a levegő, 30 fokot mutattak a hőmérők. Szalmakalapban sétáltak az emberek kora délután Gyulán. Fogyott a fagylalt itt is és sokan hűsöltek a szökőkutaknál.

Országszerte a főbb közlekedési csomópontokon, a pályaudvarokon és a vasútállomásokon palackos vizet osztanak.



Folyamatosan ellenőrzik a síneket. Ha túlmelegednek, akkor lassítják a vonatokat. A MÁV ezen felül fokozottan ügyel a dolgozóira is.

Biber Anett, aMÁV–Volán csoport szóvivője elmondta, hogy a vasúttársaság a hőségriadó alatt könnyítéseket vezetett be.

A jegyvizsgálóknak nem kell zakót, mellényt vagy nyakkendőt viselniük a rövid ujjú ing vagy blúz mellé. A hölgyek pedig szoknyát, a mozdonyvezetők térdnadrágot is viselhetnek.

Hideg vizet adnak a reggelihez és egész nap figyelnek a folyadékpótlásra ebben a hódmezővásárhelyi otthonban. Kiemelten védik az időseket a hőségben.

„Külön itatási rendeket vezetünk be, folyadékfogyasztási lapokat vezetnek a kollégáink és plusz itatást is főként annál a 100 idős fekvőbetegünknél, akik nem igazán tudnak önállóan enni és inni. Ez azért nagyon fontos, mert az idősek is, ugyanúgy mint a gyerekek, nem is veszik észre a kiszáradásnak a jeleit” – mondta Bálint Gabriella, a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának intézményvezetője.

Életbe lépett a hőségriadó kedden

A kánikula a hét közepén tetőzhet, és a legmagasabb fokú intézkedés csütörtök éjfélig lesz érvényben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a katasztrófavédelem azt ajánlja, hogy 11 és 15 óra között – lehetőség szerint – senki ne tartózkodjon a napon. A vörös kód is érvényben van hétfő óta, a speciális eljárásrend alatt az élet védelme az első. Országszerte több mint kétezer klimatizált helyiséget jelöltek ki, ahova bárki bemehet, ha már nem bírja a kánikulát.

Vízpart, napozás, de csak óvatosan

Aki csak tehette, vízpartra menekült. A Balatonnál főként kisgyermekes családokat lehetett látni, de nem árt az óvatosság, ugyanis

Extrém erős az UV-sugárzás. Akár negyed óra alatt le lehet égni és a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll.

Motorcsónakról és a partról is figyelik a fürdőzőket Balatonlellén. A kánikulában megsokszorozódik a rosszullétek száma.

A szárazföldön összeesünk elájulunk, akkor valaki könnyebben megtalál minket, tud nekünk segítséget nyújtani. Ha ez a vízben történik velünk, akkor nem is biztos, hogy észrevesznek minket és azonnal vizet nyelhetünk, ami a tüdőnkbe is kerülhet, ami fulladáshoz vezet, ezért érdemes egymásra odafigyelnünk – mondta Rácz Ferenc vízimentő.

A fővárosi strandok egy órával tovább, este nyolcig tartanak nyitva a következő napokban. Azt kérik, hogy aki tudja, vegye meg otthonról a belépőt, így a nagy melegben nem kell sorban állnia a pénztáraknál.

A címlapfotó illusztráció.