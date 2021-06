A hőség mellett a szaharai sivatagai porral is meg kell küzdenünk

A következő napokban is forróságra lehet számítani. Emellett a magasban a Szaharából sivatagi por is érkezik az ország térségébe, amely le is ülepszik a tárgyakra „finom, fátyolos bevonat formájában" – hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.