Magyar támogatással kulturális és szakképző központ épült Libanonban

A Hungary Helps, amely abban segít a Közel-Keleten élőknek, hogy biztosítja az alapvető emberi méltósághoz szükséges életfeltételeket az ott lakóknak, a közelmúltban kolostor felújításában nyújtott támogatást a libanoni keresztény közösségnek, amelyből így kulturális központ lehet és munkalehetőséget teremthet a fiatalok számára. A maronita egyházi vezető, Rai pátriárka szerint Magyarország az egyedüli, aki felismerte az egyház közösségmegtartó erejét.



Magyar támogatással építettek fel kulturális és szakképző központot Libanonban. Erről Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára beszélt az M1 Ma reggel című műsorában. Azbej Tristan a központ felavatásán is részt vett. Egy családsegítő központot építettek újjá, amelynek egy 17. századi kolostor épülete ad otthont.

Az államtitkár elmondta, hogy a segítség azért is jelentős, mert hátrányos helyzetben lévő közösség fiataljainak teremt szakképzettséget, munkalehetőséget. Ráadásul Libanon a kereszténység egyik utolsó bölcsője a Közel-Keleten, így a keresztény örökség megőrzésének szempontjából is fontos.

A libanoni keresztények túláradó hálával köszönték meg Magyarországnak a segítséget. Egy libanoni kórus még a magyar himnuszt is megtanulta.

A maronita egyházi vezető, Rai pátriárka úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor és a magyarok a megmaradás reményét adták. Azbej Tristannak azt mondta, hogy kapnak segítséget különböző külföldi szervezetektől, de Magyarország az egyedüli, aki felismerte az egyház közösségmegtartó erejét, és közvetlenül ad segítséget a libanoni egyházi iskoláknak, egészségügyi és szociális ellátóknak. „Egy kivétel van ez alól, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége, amely a magyar mintát követve kezdett el együtt dolgozni az egyházi intézményekkel” – tette hozzá az államtitkár.

Elmondta, hogy a Hungary Helps egyrészről az érző szív programja, mert szívén viseli a közép-keleti üldözött keresztények sorsát, másrészről pedig a józan ész programja, ugyanis ha a biztonság nem javul, az ott élők elindulnak Európa irányába, ami Magyarországra nézve is káros, veszélyes. Libanonnak a migráció visszatartásában is szerepe van, közel kétmillió szíriai, iraki és környékbeli menekült él ott, de az ország szembenéz gazdasági, egészségügyi és politikai válsággal. Ha összeroppan, nem csak az ott tartózkodó menekültek, de a libanoniak is elindulnak.

A Hungary Helps minden esetben előzetesen egyeztet a helyiekkel, odalátogatnak személyesen. A többi helyszínen (Irak, Szíria, Nigéria) is ezt ugyanazt kapták válaszul, a helyiek azt szeretnék: segítsenek abban, hogy megmaradjanak a szülőföldjükön. Azbej Tristan kiemelte, hogy a nem-keresztény közösségeken is segítenek ebben.

Címlapfotón: Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkára