Egyre kevesebb az akadály a magyarok külföldi nyaralása előtt

Az M1 körképe szerint az utazási irodákban egyre nagyobb a forgalom. A nyaralni vágyók leginkább azokat az úti célokat keresik, ahova a legkönnyebb beutazni.

Ezek közé tartozik Spanyolország, miután a madridi kormány hétfőtől zöld listára tette Magyarországot.

De ide tartozik Horvátország is, ahol a határátkelőknél csütörtök óta sem negatív tesztet, sem védettségi igazolványt nem kérnek. Beutazáskor – a járvány előtti időszakhoz hasonlóan – mindössze a személyi igazolványunkat kell megmutatni a határon.

Amikor haza akarunk térni a nyaralásból, és ezt karatén-kötelezettség nélkül szeretnénk megtenni, akkor szükség van a védettségi igazolványra. Ellenkező esetben egy negatív PCR-teszttel, majd öt nap után egy másik PCR-teszttel lehet ezt kiváltani, vagy pedig a kötelező tíznapos karanténnal – mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró.

A védettségi igazolvány pedig külföldön is jól jön, hiszen lehetnek olyan látványosságok vagy vendéglátóhelyek, ahol szükséges a védettség igazolása.

