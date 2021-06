Csődbe viheti a körúti kisvállalkozókat Karacsonyék biciklisávja

Megosztás Tweet



A budapesti Ferenc körúton csődbe mehetnek a vállalkozások a kerékpársávok miatt. Karácsony Gergely főpolgármester korábban azt ígérte: a biciklisávokat a járvány miatt csak ideiglenesen festették fel, de az elmúlt közel egy évben semmi nem változott. A bringautak maradtak, a dugók állandósultak, cserébe a külső sávokat elfoglaló kerékpárosok miatt százával szűntek meg a parkolók, ami miatt több száz üzlet vált megközelíthetetlenné mind az áruszállítóknak, mind pedig a vásárlóknak – számolt be az M1 Híradója.



A Nagykörúton több bolt, vállalkozás a csőd szélére került azok után, hogy tavaly nyáron – a járvány kellős közepén – Karácsony Gergely azzal lepte meg elsőként az autósokat, hogy egyik napról a másikra kerékpársávokat festetett fel több forgalmas főútvonalon is.

A biciklisávokat úgy alakították ki, hogy a külső sávokat lezárták az autóforgalom elől. A váratlan intézkedést a főpolgármester akkor részben azzal magyarázta, hogy a koronavírus-járvány miatt sokan választották a kerékpárt a tömegközlekedés helyett.

Karácsony Gergely az M1 Híradó kérdésére akkor azt mondta: az új megoldással több száz parkolóhelyet kell majd beáldozni, és ez érinteni fogja a helyben lakókat is.

Az időközben miniszterelnök-jelöltségre törő főpolgármester azonban tévedett. Mostanra – az egykoron élettel teli Ferenc körúti üzletsor – kong az ürességtől. Minden második üzlethelyiség kiadó. A vállalkozások többsége ugyanis elvesztette a megélhetését jelentő vásárlóit.

Az egyik bolt alkalmazottja elmondta, hogy visszaesést tapasztaltak a forgalomban, mivel a vevőik nem tudnak megállni, mert elvették a parkolót.

Egy másik vállalkozó a tarthatatlan helyzet miatt tavaly szeptemberben írt levelet a IX. kerület baloldali polgármesterének. Baranyi Krisztina azonban válaszra sem méltatta Végel Tamást. Ezek után az üzlettulajdonos Karácsony Gergely főpolgármesterhez fordult.

Neki is megírta: haldoklik a Ferenc körúti üzletsor, majd személyes találkozót kért a főpolgármestertől, de nem kapott.

„Itt kampányol Karácsony Gergely, hogy mennyire a várossal együtt dobog a szíve, és mindenkinek a véleményére kíváncsi, de én ebből semmit nem érzékeltem” – mondta a vállalkozó.

Az M1 Híradója megkereste a főpolgármestert, hogy megtudja: etikusnak tartja-e, hogy nem válaszolt a vállalkozó levelére. Karácsony Gergely nevében a hivatal azt közölte, hogy ők igenis reagáltak Végel Tamás megkeresésére. Csatoltak is egy e-mailt, de abban főként csak jövőbeli tervek szerepeltek a Nagykörútról.

Ebben azt is ígérték, egyeztetések kezdődnek majd a szakmai és civil szervezetekkel és workshopokat fognak tartani. A forgalmi helyzet azonban azóta is változatlan. Az autók egymást érik, a Ferenc körúton megszűnt kétszáz parkolóhely, a biciklisek pedig már a járdát is megszállták a kerékpársávok mellett.

Az M1 megkérdezte Karácsony Gergelyt és Baranyi Krisztinát arról is, hogy az általános válaszok helyett mivel biztatják a csődöt jelentő vállalkozások sokaságát, adtak-e számukra iparűzésiadó-kedvezményt a forgalomcsökkenés miatt, illetve kiszámolták-e, hogy a kerékpársávok koncepció nélküli felfestésével mekkora veszteség érte a fővárost és vele együtt a kkv-szektort.

Ferencváros polgármestere ezúttal sem reagált, Karácsony Gergely hivatala pedig azt írta: a feltett kérdésekre majd egy későbbi időpontban adnak választ.

A címlapfotó illusztráció.