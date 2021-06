Megosztás Tweet



Olyan felújításokat is most kezdtek el Karácsony Gergelyék, amelyeket már be kellett volna fejezni. Mindent most építenek és újítanak fel, így nincsenek kerülők sem a fővárosban. A korábbi csúcsidők helyett most reggel héttől este hatig folyamatosan dugó van. A taxisok, akiknek a jövedelmezőségét is befolyásolja a kaotikus helyzet, levelet írtak Karácsony Gergely főpolgármesternek. Ám a jelenlegi városvezetés nem nyitott a párbeszédre.

Nincsenek alternatív lehetőségek, kerülők, egyszerre építenek és újítanak fel mindent Budapesten. Olyan felújítások is most kezdődtek el, amelyeket már rég be kellett volna fejezni. A taxisok már évekkel ezelőtt is kezdeményezték, hogy a közlekedési változások előkészítésébe vonják be annak szereplőit, a szakmai szervezeteket. „Sajnos nem mindig jut el ez a kérés oda, ahová kell” – mondta az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán.

Feszült a közlekedési helyzet, reggeltől estig dugók vannak, reggeltől estig feszült a közlekedés összes szereplője – mondta az elnök a Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg. A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg.

Hozzátette, levélben keresték meg Karácsony Gergelyt, amelyben azt kérték, az autósoktól a bicikliseknek adott sávokat adja vissza. „Nem lehet két-három sávból hirtelen egyet csinálni egy hosszú szakaszon, a város közepén. Nem bír el a város további szűkítéseket” – hangsúlyozta.

A várost a lakók, a dolgozók, az áthaladók is szeretnék használni, akiknek nincs sok egyéb lehetősége más útvonalakra.

A taxisok jövedelmezőségét nagymértékben befolyásolják a dugók.

Amikor a kormány lazításokat jelentett be, azt gondolták, hogy fellélegezhetnek, és érezhető is volt a könnyítések hatása. Aztán amikor az emberek többsége autóba ült, azzal szembesültek, hogy a korábban megszokott módon nem lehet eljutni A-ból B-be. Metál Zoltán szerint nem számolt azzal a közlekedésszervező, hogy mindenki a dugóban áll. A csúcsidők korábban reggelre és a munkavégzés utánra korlátozódtak, most reggel héttől este hatig folyamatosan dugó van az egész városban. Forgalomszervezésből megbukott a városvezetés.

Az előző városvezetéssel komoly szakmai kapcsolatot tudtak kialakítani a taxisok. Ezt a szakmai párbeszédet szerették volna folytatni a jelenlegi városvezetéssel, de nem találkoztak igénnyel erre.

A dugódíjjal kapcsolatban a szövetség elnöke elmondta, hogy nincs olyan szakmai szervezet, amely meg meri fogalmazni a dugódíj létjogosultságát, ugyanis egyik pillanatról a másikra nem lehet olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek megváltoztatják az emberek szokásait, életét. Ez csak hosszú távon lehetséges, amihez azonban sok tárgyalásra, az érdekek egyeztetésére lenne szükség.

A címlapfotó illusztráció.