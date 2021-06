Ön szerint mennyire veszélyeztetik a közlekedést a tiltott helyen közlekedő kerékpárosok és elektromos rolleresek?

Megosztás Tweet



Az utóbbi időben jelentősen megnövekedett a kerékpárosok és az elektromos rollerrel közlekedőkkel kapcsolatos balesetek száma.

Ön mit szól hozzá? A hirado.hu és a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorának napi, közös szavazásán ezúttal arról kérdezzük olvasóinkat, hogy szerintük mennyire veszélyeztetik a közlekedést a tiltott helyen közlekedő kerékpárosok és elektromos rolleresek? A délután 16 óra 10 perckor kezdődő adásban telefonon oszthatják meg véleményüket – Telefonszám: (06 1 vagy 06/30) 759-52-00, sms: 06/30-90-00-666 –, a hirado.hu oldalán szavazatot adhatnak le, a Kossuth, valamint a hirado.hu Facebook-oldalán pedig kommentben mondhatják el, hogy mit gondolnak napi témánkról.

A biciklizők szinte rendszeresen használják kerékpárútként a járdát, amellyel veszélyeztetik a gyalogosokat és saját testi épségüket. Jellemző továbbá az is, hogy a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen az áthaladáskor nem szállnak le a járműről, és a gyalogosok között szlalomozva, őket veszélyeztetve hajtanak át a zebrán.

A rollerek esetében is ugyanez elmondható, azonban a körülményeket súlyosbítja, hogy ezek a járművek akár 25 kilométer per órás sebességgel és szinte hangtalanul képesek száguldani. Nem ritka, hogy a rollerezők bemennek a zsúfolt utcákba is, vagy rossz irányba kezdenek haladni egy úton, veszélyeztetve ezzel a gyanútlan járókelők egészségét.

A címlapfotó illusztráció.