Kutyavilág: új programok segítik az állatvédőket

Megosztás Tweet



A döntés az állatvédelmről indított online párbeszéd eredményeként született.



Körülbelül ötven–hatvan kutyánk van átlagosan. Az állatotthon naponta nyolctól délig látogatható. A kutyákat meg lehet sétáltatni, és természetesen mindenki a neki megfelelő habitusú kutyával sétálhat. A felelős állattartás jegyében először bemutatkozó levelet kérünk a leendő gazdáktól – részletezte az M1 Magyar gazda című műsorában Szűcsné Mércse Adrienn, az ürömi Duhajdombi Állatotthon vezetője a napirendjüket és az elvárásaikat.

Az állatotthon munkáját nagyban segíti az a kormányprogram, amelynek köszönhetően több, mint 140 millió forint támogatást kap 67 állatvédő civil szervezet. Az állatvédelem területén Magyarország öt éven belül Európa élmezőnyébe tartozik. Ezt tűzte ki célul a Nemzeti állatvédelmi program, amelynek kiemelt területe az érintett civil szervezetek működésének támogatása, hiszen ezek alkotják az állatvédelem gerincét – hangzott el az Állatorvostudományi Egyetem június elején rendezett szakmai konferenciáján.

Az állatvédelemmel és az állatjóléttel kapcsolatosan több kormányzati program is indul. Új jogszabálytervezetek, civil kezdeményezések, oktatási programok formálhatják a hazai állatvédelem jövőjét.

„A legfontosabb az, hogy a kóbor állatállomány száma csökkenjen, és erre az egyetlen jó módszer, az ivartalanítási program. És ezért is örülök annak, hogy a Magyar falu programban 500 millió forintos keretösszeggel tudunk pályázatot hirdetni, de emellett az Agrárminisztérium is hirdetett egy 50 millió forintos keretösszegű ivartalanítási programot. Emellett említenem kell, hogy a szaporítók ellen is minden eszközzel fel kell vennünk a harcot, és tényleg a felelős állattartásra hívjuk fel a figyelmet” – mondta Ovádi Péter, az Agrárminisztérium miniszteri biztosa.

Az állatvédelmi konzultáció során megfogalmazódott, hogy a felelős állattartásra való nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ennek érdekében a szaktárca ősszel induló Gazdijogsi programja nagy hangsúlyt helyez a képzésekre, valamint az állatbarátoknak szóló honlap működtetésére.

A címlapfotó illusztráció.