Janza Kata most már érti, mit érezhetett Sissi hercegnő

Megosztás Tweet



Ha nem is egy egész musical erejéig, de ismét Elisabeth bőrébe bújik a színpadon Janza Kata. A szerep az elmúlt 25 évben végigkísérte az EMeRTon-díjas színésznő pályáját, és a saját életében bekövetkezett változások tükrében most már jobban megérti Sissi drámai sorsát is – vallotta be a Duna Televízió műsorában. A Nyár 21 révfülöpi mólóján Rátonyi Krisztának és Fodor Imrének azt is elárulta, ma már másként énekli Elisabeth nagy dalát.

A Duna Televízió Nyár 21 című műsorának vendége volt Janza Kata, aki örömmel számolt be arról, hogy milyen sok felkérésnek kell eleget tennie. Úgy fogalmazott: „kétszer ennyi nap kellene, hogy nyáron mindenhol ott tudjak lenni”. A színésznő, musicalénekes a sok fellépés közül a Sissi titkai című koncertről mesélt részletesebben, hiszen ennek köszönhetően ismét Elisabeth bőrébe bújhat.

„Nem lehetek elég hálás a sorsnak azért, hogy van egy címszerep, amely hozzám kötődik, ilyen ritkán adatik meg egy művész életében. A közönségnek is nagyon hálás vagyok, akik még mindig tőlem szeretnék hallani Elisabeth Az már nem én lennék című dalát” – mondta a Nyár 21 révfülöpi mólóján Janza Kata, aki azt is elárulta, most már másként énekli a művet, mint a kezdetekben.

„Annak idején ebben a történetben leginkább a gyönyörű ruhákat, a szerelmet láttam, a szabadságáért küzdő nőt nem igazán. De az elmúlt huszonöt évben az én életemben is sok minden történt. Két gyerek és két válás után most kezdem megérteni, mit érezhetett Sissi. Ez érződik az előadásomban is, vissza kell fognom magam, hogy a női dráma ne legyen olyan erősen jelen benne már rögtön a dal elején” – árulta el Janza Kata. A gyerekek kapcsán a színésznő arról is mesélt, hogyan változott meg kisfia, Samu, és lánya, Janka miként lépett az ő nyomdokaiba.

A beszélgetés ide kattintva nézhető újra!

A közmédia megújult nyári magazinműsora, a Nyár 21 kibővített tartalommal Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával várja a Duna Televízió nézőit hétfőtől szombatig 10.00–12.00 óra között, vasárnap pedig 6.50-től a heti adásokból láthatnak válogatást a nézők.