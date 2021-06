A Czeglédy-per az egész baloldal ügye

Megosztás Tweet



Nem ismerte el bűnösségét vallomásában Czeglédy Csaba a Kecskeméti Törvényszéken csütörtökön az általa irányított Human Operator Zrt. ügyében. 2017 óta húzódik Czeglédy és társai büntetőpere, amelyben több mint hatmilliárd forintnyi költségvetési csalással vádolják Gyurcsány Ferenc ügyvédjét, valamint a vádak szerinti húsz bűntársát. Az idő múlása pedig enyhítő körülmény lehet. Továbbá több, a baloldalhoz köthető védőügyvéd is megjelent az ügyben. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint az ügy az egész baloldal terhe. Ráadásul még arra is fény derülhet, hogy a hatmilliárd forint a DK alapításához kellett.

Költségvetési csalás miatt 2017 júniusában őrizetbe vették Czeglédi Csabát, azonban még csak most hallgatják meg az elsőrendű vádlottat a perben. Erről ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A vádirat szerint 2011–2017 között a munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat, a Human Operator Zrt. diákokat foglalkoztatott úgy, hogy nem történt pontos munkaköri leírás, diákok végezhettek politikai tevékenységet, kiskorúaknál pedig hiányzott a szülői beleegyezés a munkavégzéshez.

Továbbá több, mint hatmilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az államnak a bűnszervezet.

Az eljárás elhúzódásában szerepet játszik a Demokratikus Koaqlíció (DK) támogatása, az, hogy folyamatosan jelölték Czeglédyt valamilyen pozícióra (országgyűlési képviselőnek, EP-képviselőnek), ezzel mentelmi jogot adva neki, és lassítva az ellene zajló eljárást. A szakértő kiemelte, hogy ha a terhelteknek valóban az a céljuk, hogy elhúzzák az eljárást, az releváns lehet, mert az idő múlása mindig enyhítő körülmény.

Az, hogy ki láthatja el a védőügyvéd szerepét, több körülménytől függ, a bíróságnak is van szava abban, hogy kizár-e esetleg egy védőt, vagy valamilyen aggályt lát a részvételében. Azonban 2017 óta több ismert, korábban a baloldali kormányokhoz köthető ügyvéd is megjelent az ügyben, akik nem is lehettek volna Czeglédy Csaba védői.

A szakértő hangsúlyozta:

„A személyi kapcsolatok révén ez az egyik legnagyobb baloldali büntetőügy, az egész baloldal terhe.”

A DK szempontjából is kulcskérdés, hogy mit ítél a bíróság, hiszen felmerülhet a kérdés, hogy a hatmilliárd forint a párt létrehozásához kellett-e. Valamint a fővárosi DK-s önkormányzatok továbbra is a vádlott ügyvédi irodájával kötnek szerződést több tíz millió értékben. „Morális értelemben elfogadhatatlan, hogy a veszélyhelyzetet kihasználva több DK-s önkormányzat kötött szerződést Czeglédy ügyvédi irodájával, miközben kritizálták a járványügyi helyzetet” – mondta ifj. Lomnici Zoltán. Ugyanakkor Czeglédy Csaba még nem tekinthető bűnösnek. Szemben azzal, amit állítanak a baloldalon, Magyarországon teljesen érvényesülnek a jogállamisági szabályok, így az ártatlanság vélelme is.

A sajtóban megjelent, hogy egyes terheltek visszavonják a vallomásokat. Azonban a bírói tanács mérlegelési joga, hogy a visszavont vallomásokat is figyelembe veszi-e, tehát ezeket is elfogadhatja.

