Az Elk*rtuk rendezője: Ez egy egész világot érintő történet

Megosztás Tweet



Az öszödi beszéd kiszivárogtatása utáni eseményeket feldolgozó Elk*rtuk című film rendezője, Keith English hangsúlyozta, hogy ez egy egész világot érintő történet. Az alkotás operatőre azt is elárulta, hogy a stáb világszínvonalú technikával dolgozott.

„A film arról szól, hogy milyen hatással van a hatalmon lévő emberek helyzete az átlagemberek életére. Ez egy egész világot érintő történet. Nem számít, ki van hatalmon, vagy hogy merre vagy éppen a világban” – mondta Keith English az Elk*rtuk című film rendezője a produkció Facebook-oldalára feltöltött videóban. Hozzátette, sok ember számára nagyon nagy meglepetés lesz a film.

Josep M. Civit, a film operatőre is hasonlóan fogalmazott, szerinte a film egy univerzális történetet dolgoz fel, „magyar és univerzális egyszerre”.

A filmes szakember szerint

a filmet a kezdetektől fogva világszínvonalúra tervezték.

„Ugyanolyan kamerát használtunk, mint a James Bond-filmekben, és mint az összes nagy nemzetközi filmben” – árulta el.

Mint ismert, hamarosan a mozikba kerül az a nagyjátékfilm, amely az őszödi beszéd kiszivárogtatását dolgozza fel. A produkció címe Gyurcsány Ferenc beszédének egyik leghíresebbé vált szófordulata: Elk*rtuk.

A történet középpontjában egy fiatal elemző lány áll, aki rájön, hogy

a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában.

Úgy dönt, kideríti az igazság részleteit, de lebukik, és ezzel veszélybe kerül.

A filmben megjelenik a tévészékház ostroma, az utcai zavargások és a rendőri túlkapások is. A történetet valós események ihlették, és mivel hosszú kutatómunka előzte meg a forgatást, a készítők azt ígérik, olyan információk is napvilágra kerülnek, amelyek most még nem ismertek.

A baloldal szinte azonnal támadni kezdte a filmet, de Kálomista Gábor producer szerint

a nemzetközi stábot nem igazán érdekli a magyar belpolitika.

„A forgatókönyv olyannyira megfogott mindenkit, hogy azonnal elvállalták a forgatást. A sztori mindenképpen működni fog, hiszen megvan a kellő elszántság a csapatban, hogy megvédje saját munkáját, emellett pedig a közönség nagy része nincs tisztában a 2006-os történésekkel, mivel egyesek nem akarták, hogy a valódi krónika nyilvánosságra kerüljön” – hangsúlyozta a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában a producer.

Címlapfotó: Facebook/Elk*rtuk