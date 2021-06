Több mint 550 milliárd forintot térítene vissza a kormány a családoknak 2022-ben

Megosztás Tweet



A többség támogatja a gyermeket nevelő szűlők szja-visszatérítését – derül ki a Századvég felméréséből. A megkérdezettek több mint háromnegyede egyetért a tervezett intézkedéssel, és csak a válaszadók 18 százaléka ellenzi azt. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy a gyermeket nevelő családok 2022 első hónapjaiban kapják vissza azt az összeget, amelyet a szülők idén személyi jövedelemadó címén az államkasszának befizetnek.

A tervezett lépés célja, hogy a családok a járvány miatt felhasznált tartalékaikat újra feltölthessék. Az intézkedés több mint 550 milliárd forintot hagyna a családoknál. Az M1 Ma reggel című műsorának Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke volt a vendége.

A NOE elnöke elmondta, hogy a nagycsaládosok most kevesebbet kapnak, de ők is voltak egy- és kétgyerekesek, így megértik, hogy milyen nagy jelentőségű ez az intézkedés. Sokan a visszatérített összeget hiteltörlesztésbe forgatnák bele, de olyanok is akadnak, akik nyaralni mennének belőle. Olyanok is vannak, akik egy már elkezdett házfelújítást fejeznének be az összegből.

10. Európai Nagycsaládos Konferencia

Keszthelyen július 9–11. között rendezik meg a konferenciát.

Az utóbbi időben egyre többen gondolják úgy a fiatalok körében, hogyha gyereket vállalnak, azzal szennyezik a bolygót. Mi ennek szeretnénk elejét venni, erről is szó lesz a tanácskozáson – mondta az elnök.

Varga Judit igazságügyi miniszter és Novák Katalin családokért felelős miniszter lesznek az esemény díszvendégei.

Családi autóvásárlási támogatás és otthonteremtési támogatás

A kormány egy olyan támogatást kínált a nagycsaládosok részére, amellyel legalább hétüléses autó vásárlásakor a jármű árának felét, maximum 2,5 millió forintot kifizet támogatásként.

A felfutási időszak után 9–10 hónap is volt a várakozási idő , de a mai napig érkeznek megkeresések a támogatással kapcsolatban. Most már kényelmesen és nyugodtan választják ki az autójukat a nagycsaládosok – összegzett a NOE elnöke.

A lakásépítéseket az új otthonteremtési program kedvezményei határozhatják meg a következő években. Az ötszázalékos lakásáfa és a magánépítők áfa-visszatérítési lehetősége továbbra is lendületben fogja tartani a lakásépítéseket.

Az otthonteremtési felújítási programról Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, hogy rengetegen vették igénybe a felújítási program nyújtotta lehetőségeket, viszont a szakemberhiány megnehezíti a munkát.

A címlapfotó illusztráció.