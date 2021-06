Tarthatatlan a forgalom Budapest belvárosában, de a kormány kisegíti a fővárost

Megbénult a főváros reggel, miután hajnalban lezárták a közúti forgalom elől is a Lánchidat. A korlátozás várhatóan másfél évig tart. Budapesten eddig is szinte lehetetlen volt közlekedni, a balliberális városvezetés ugyanis több fontos csomópont felújítását is egyszerre kezdte meg, azok után hogy sokáig halogatták azokat. A Lánchíd felújítása nemcsak késett, de milliárdokkal drágább is lett.