Minden jó javaslatra vevő az újraindításáért felelős operatív törzs

Az oltottak számára a koronavírus is véget érhet, Novák Katalin szerint minél többen oltatják be magukat, annál nagyobb szabadságban is biztonságban élhetünk. Így már megkezdődhetett a közösségi élet újraindítása, amelynek része a gyermekek táboroztatása is, idén nemcsak napközis, de ottalvós táborokra is lehetőség nyílik. Az érdeklődés óriási, így a kormány plusz félmilliárd forintot szán a célra. Sok szülő számára nehéz megoldani a nyári szünet tíz hetét, a táboroknak köszönhetően ők is fellélegezhetnek az elmúlt másfél év után.

A harmadik hullám véget ért, az oltottak számára pedig a koronavírus-járvány is. A közösségi élet újraindításáról Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Elmondta, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van, mivel több védőoltásunk van, mint ahányan a jelen pillanatban szeretnék beoltatni magukat, így már mindenkit beoltottak, aki ezt akarta, ráadásul hatféle vakcinából lehetett választani. Ezáltal a nyáron fellélegezhetünk, biztonságosan visszakaphatjuk korábbi életünket.

A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs célja, hogy a lehető leggyorsabban és legnagyobb biztonságban induljon újra az élet, és hogy megkönnyítsék a különösen érintett szektorok (kultúra, turizmus) helyzetét.

„Hetente találkozunk, elég széles kört hívtam meg, hogy a legtöbb jó javaslat elérkezzen hozzánk, áttekintettük a járványhelyzetet, Müller Cecília is állandó tag a megbeszéléseken” – mondta a miniszer.

Kiemelt témájuk volt az Erzsébet-táborok helyzete, mivel sok szülőnek kevesebb szabadsága maradt a pandémia miatt, sokan új munkahelyen kezdtek, és nehezebb megoldaniuk a nyári szünet tíz hetében a gyerekek nyaralását. Az ottalvós és napközis táboroknak köszönhetően a szülők egy kicsit fellélegezhetnek.

Novák Katalin hozzátette:

„Óriási volt az érdeklődés a balatoni ottalvós táborok és a napközis táborok iránt is, amelyek az ország minden pontján vannak. Ezért a kormánnyal plusz félmilliárd forintot különítettünk el arra a célra, hogy minden jelentkező gyermek eljuthasson táborba, így senkit nem kell visszautasítanunk. Egy olyan nagy létszámot tudunk elvinni táborozni ezáltal, amelyre korábban nem volt módunk.”

Sok hátrányos helyzetű gyermeknek nyújtanak életre szóló lehetőséget, és olyanok is eljuthatnak a Balaton partjára, akik még sosem jártak ott. A felújított zánkai tábor már jövő héttől várja a táborozókat, amelyet ráadásul téliesítettek is, így egész évben lehet majd használni. Augusztus elsejétől pedig a fonyódligeti jurtatáborba is lehet majd jelentkezni.

Úgy számolnak, hogy 71 ezer napközis fő táboroztatására is lehetőség nyílik, mindenhol napi négyszeri ingyenes étkezés, tartalmas programok, sportjátékok, kulturális kikapcsolódás várja majd a táborozókat.

A közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzsben sok a gyakorló szülő, mind a kormány képviseletében, mind a turisztikai ügynökségek, kiemelt területek képviselői között. „A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke személyében Kardosné Gyurkó Katalin, aki a civilek hangját is elhozza hozzánk, és hivatalból is kell, hogy képviselje a családosokat. Tehát ezt mindenképpen segíti a gondolkodásunkat” – tette hozzá a témához a miniszter. Kiemelte, hogy a valódi szabadsághoz és biztonsághoz az szükséges, hogy minél többen oltassák be magukat, ehhez járul hozzá az, hogy a 12 év feletti gyermekek oltása is lehetséges már.

Címlapfotón: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)