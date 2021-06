„Karácsonynak annyira a kezéhez nőtt a hatalom, hogy a járványügyi válság után sem akar megválni tőle”

Megosztás Tweet



Kénytelen volt elismerni a szerdai sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely, hogy amit korábban ígért, azt nem tartotta be. Az újságírók azt kérdezték tőle, hogy miért mondta egy interjúban, hogy jól halad a főváros zöldítése és hogy mindenről kikéri az emberek véleményét, miközben a körúti kerékpársávok felfestése kapcsán az Országos Taxis Szövetséget például meg sem kérdezte, pedig több ezer taxi járja a várost naponta. A parkfelújítások kapcsán pedig az elsőnek ígért Városháza park rekonstrukciójához még hozzá sem fogtak, miközben Karácsony Gergely már 20 hónapja irányítja Budapestet – hangzott el az M1 Híradójában.



Parkfelújítás és folyamatos konzultáció a budapestiekkel – Karácsony Gergely erről beszélt az egyik török csatornának adott interjúban tavaly. A főpolgármester a külföldi közönségnek szánt felvételen azt állította, hogy választási programjából egy év alatt számos elemet végrehajtott.

„Karácsony Gergely tolmáccsal sem mond igazat” – írta az interjúval kapcsolatban a Magyar Nemzet. A lap úgy fogalmaz, hogy

„a főpolgármester szavai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, a felújított parkok száma konkrétan nulla, amire a legjobb példa a Városháza parkja”.

Karácsony Gergely még megválasztása előtt, 2019 januárjában ígérte meg, hogy átalakítja és megnyitja a területet. Azonban a még mindig autók foglalják el a területet, és a nyilvános rész is rendezetlen, macskaköves.

A főpolgármester vitatható ígéreteivel kapcsolatban a Magyar Nemzet azt is megjegyezte, hogy miközben a beruházásokról konzultációt ígért a budapestieknek, egyebek mellett a nagykörúti kerékpársávok felfestése is rajtaütésszerűen történt. A Hír TV-nek közben az Országos Taxis Szövetség azt is cáfolta, hogy a közlekedési beruházásokról teljes körű egyeztetés folyt volna.

Karácsony Gergely szerdán mégis az újságírókat vádolta hazugsággal,

amikor a Hír TV riportere szembesítette egymásnak ellentmondó mondataival. Néhány másodperccel később viszont már visszakozott.

Szerinte a török hírportálnak adott interjúban hangoztatott széles körű egyeztetések csak véletlenül maradhattak el. Azt azonban elismerte, hogy a parkfelújításokról szóló állításaival szemben egyelőre még a kampányban megígért Városháza park megújításának sem fogtak hozzá.

A fővárosi Fidesz-frakció kedden arra hívta fel a figyelmet, hogy a főpolgármester a járványhelyzet miatti rendkívüli felhatalmazás utolsó perceit kihasználva egyszemélyben döntött közgyűlési hatáskörébe tartozó ügyekben, és júniusban sem tervezi összehívni a Fővárosi Közgyűlést.

A Fidesz úgy fogalmaz: