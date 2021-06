„Itt halt meg a férjem” – Egy gyászoló özvegy üzenete az autósoknak

„A 2000-es évtől napjainkig 18 mérnökségi szakemberünk hunyt el munkaterületen figyelmetlen vagy szabálytalan közlekedők miatt, ezért indítottuk el két évvel ezelőtt »Biztonságunk az Ön kezében van!« kampányunkat. Ezt azóta is folyamatosan napirenden tartjuk, ennek ellenére rendszeresen történnek balesetek a munkaterületek térségében, és szinte hetente törnek össze figyelmetlen autósok a munkaterületek elejére kihelyezett ütközési energiaelnyelő szerkezetet” – írták a bejegyzésben.

Illésné Horváth Mónika 2017. december 6-án vesztette el férjét Egy felelőtlen sofőr miatt, aki halálra gázolta, miközben az M0-s autópályán dolgozott. A férje helyett a baleseti helyszínről ő maga szól az autósokhoz, a kérése egyszerű és világos:

„Itt halt meg a férjem” – tért vissza a helyszínre Illésné Horváth Mónika, aki elmesélte történetét.

Idén várhatóan kimagaslóan sok nyaralni vágyó választ belföldi úti célt, és a megnövekedett forgalomhoz az elmúlt tíz év legnagyobb volumenű útfelújítási programja társul. Az úton lévők tehát számos esetben találkozhatnak munkaterülettel, ahol szakemberek sokasága végzi folyamatosan a felújítási és a napi üzemeltetési, burkolatjavítási, növényzetgondozási munkákat.

Arra kérjük a közlekedőket, hogy a következő hónapokban is fokozott óvatossággal közlekedjenek, a munkaterületekre figyelmeztető korlátozásokat vegyék figyelembe, és tartsák be azokat. Az utazás előtt tervezzék meg az optimális útvonalukat, kalkulálják be az esetlegesen hosszabb menetidőket a www.utinform.hu oldal segítségével