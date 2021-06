Közel egy éve nem volt ilyen alacsonyan az új fertőzöttek száma Magyarországon

Megosztás Tweet



57 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 102 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 10 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 935 főre emelkedett. Legutóbb 2020. augusztus 24-én volt 60 alatt az új fertőzöttek száma, akkor 24 személynél állapítottak meg koronavírus-fertőzést.

A beoltottak száma 5 351 972 fő, közülük 4 240 264 fő már a második oltását is megkapta.

57 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 102 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 10 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 935 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 731 626 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 45 541 főre csökkent. 391 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A regisztráltak száma 5 millió 363 ezer fő, közülük 92% már meg is kapta az oltását. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Már a 12-15 éves gyermekeket is lehet regisztrálni védőoltásra. Az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Bővebben:

Folyamatosan nyitva van az online időpontfoglaló

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására. Bővebben:

Ingyenesen letölthető a koronavírus elleni védőoltást igazoló mobilalkalmazás a szolgáltatóknak és az oltottaknak is

Az 5 millió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedés során és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

A közterületen felállított kivetítőkön a szabadtéri meccsnézés nem minősül rendezvénynek, arra a vendéglátó teraszokra vonatkozó szabályok irányadóak. Ennek értelmében védettségi igazolvány nélkül is lehet ott tartózkodni, és élvezni a foci Eb-t.

A kormány felállítja az élet újraindításért és a gazdaság újraindításáért felelős Operatív törzseket, és nemzeti konzultációban is kikéri a magyar emberek véleményét a gazdaság újraindításával kapcsolatos kérdésekben.

A címlapfotó illusztráció.