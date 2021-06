Már magánvállalkozások is adományozhatnak közérdekű alapítványok számára

Megosztás Tweet



Az Országgyűlés elé benyújtott törvénymódosító javaslat azt szolgálja, hogy támogatási szándékuk esetén magáncégek is hozzájárulhassanak a főként felsőoktatási, tehetséggondozási közcélok eléréséhez – tájékoztatta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára az MTI-t hétfőn.

Elmondta, a kormány a közösségi célok hatékonyabb elérése, a sokféle és gyorsan változó közfeladat korszerű ellátása érdekében hozott létre közérdekű vagyonkezelő alapítványokat.

Az alapítványok döntő többsége a modellváltó egyetemek fenntartására hivatott, a továbbiak is főként képzési, tehetséggondozási, kutatási és kulturális feladatokat vállalnak át az államtól. Kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepüket már az alaptörvény is elismeri – közölte.

A most benyújtott módosító javaslat lehetővé teheti, hogy a magáncégek is támogassák a magyar fiatalok jövőjét közérdekű alapítványokon keresztül. A tervezett változtatásokkal, a saját kezdeményezésű vagyonjuttatások akadályainak lebontásával, hatékonyabban ösztönözhetők a felsőoktatás versenyképességét növelő egyetemi-vállalati együttműködések is – hangsúlyozta Schanda Tamás.

