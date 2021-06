Éveken belül Európa élmezőnyébe kerülhet Magyarország az állatvédelem területén

Megosztás Tweet



Elkóborolt és utcára tett kutyák az ürömi állatotthonban. Az itt dolgozó gondozók és önkéntesek a menhelyi és kutyaiskolai feladatokat ellátása mellett az állatok örökbefogadását is segítik, hiszen valamennyi kutyus szerető gazdira vágyik. A leendő jelölt csak akkor viheti el a kiválasztott állatot, ha tud foglalkozni vele és megfelelő körülményeket teremt számára.

„Körülbelül ötven-hatvan kutyánk szokott lenni átlagosan, az állatotthon minden nap látogatható nyolctól délig fogadjuk a látogatókat, természetesen mindenki olyan habitusú kutyát kap sétáltatni, ami neki megfelelő. Bemutatkozó levelet kérünk, hogy igen is meg tudja mutatni, el tudja mondani a gazda, hogy hol lakik, milyen a munkája, mennyi időt tud a kutyájával tölteni” – mondta Szűcsné M. Adrienn az Ürömi Duhajdombi Állatotthon vezetője az M1 Magyar Gazda című műsorában.

Az állatotthon munkáját nagyban segíti az a kormányprogram, amelynek köszönhetően több, mint 140 millió forint támogatást kap 67 állatvédő civil szervezet. Ezt az összeget elsősorban működési költségre és kennel felújításra, esetleg kennel vásárlásra tudják fordítani.

„Én azt gondolom, az a jó hogyha három lába van egy civil szervezetnek a támogatási formájában, kell az szja egy százalékos felajánlás, kell az, hogy a lakosság is elismerje az ő munkájukat, és természetesen nem maradhat ki a harmadik, állami láb sem ebből a támogatási rendszerből” – Ovádi Péter az Agrárminisztérium miniszteri biztosa.



Az állatvédelem területén Magyarország öt éven belül Európa élmezőnyébe fog tartozni. Ezt tűzte ki célul a Nemzeti Állatvédelmi Program, amelynek kiemelt területe az érintett civil szervezetek működésének támogatása, hiszen ezek alkotják az állatvédelem gerincét – hangzott el az Állatorvostudományi Egyetem szakmai konferenciáján.

Minőségi szintet lépett előre az állatvédelem Magyarországon. Mindaz a civil aktivitás, civil tevékenység, amely eddig a problémák feltárásán, sokszor nagyításán keresztül ért el hozzánk, ott most egy változásra van szükség, hogy azt az aktivitást, a civil mozgalmakban rejlő erőt arra tudjuk fordítani, hogy jó példával járjunk elöl és mintát mutathassunk be, hiszen a jó szándékhoz most tudás és szakmai hozzájárulás is társulhat – emelte ki Nagy István agrárminiszter.

Az állatvédelemmel és az állatjóléttel kapcsolatosan több kormányzati program is indul. Új jogszabály-tervezetek, civil kezdeményezések, oktatási programok formálhatják a hazai állatvédelem jövőjét.

A címlapfotó illusztráció.