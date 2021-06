Rusvai Miklós: A teljes védettséghez a második vakcinát is be kell adni

Bár itthon véget ért a járvány harmadik hulláma,a szakértők szerint nem dőlhetünk hátra, ősszel akár megérkezhet a negyedik hullám is. Ezért is nagyon fontos, hogy minél több ember felvegye az oltást nyáron. Már itthon is lehet regisztrálni a gyerekeket ugyanis csütörtökön engedélyezte a kormány, hogy megkezdődhet a 12-15 évesek oltása – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.