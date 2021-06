Kiss Róbert Richárd: Van miből válogatnunk, ha nyáron utazni szeretnénk

Egyre több ország fogadja el a magyar védettségi igazolványt. Közben az Európai Parlamentben lezárult az uniós digitális covid igazolvánnyal kapcsolatos jogalkotói munka, azonban maga az igazolvány még várat magára. Sokan utaznának, azonban nyáron is érdemes óvatosnak lenni, és továbbra is betartani az alapvető óvintézkedéseket is - hangzott el az M1 csatorna Ma reggel című műsorában.