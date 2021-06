Tízezrekkel fizetünk többet a mobilozásért, mint amennyit kéne

Megosztás Tweet



Majdnem minden ötödik magyar elégedetlen a mobiltarifa-csomagjával, a mobilcsomagok átláthatatlansága miatt azonban mégsem váltanak – derült ki a magyar BillKiller startup friss, reprezentatív kutatásából.

Emiatt sok esetben az ügyfelek éves szinten akár több tízezer forinttal többet fizetnek, mint amennyit valójában fizetniük kéne.

Mint írták, jelenleg több mint ezer tarifa érhető el a piacon, amelyek összehasonlítása emberfeletti erőfeszítéseket követel, alapos mérlegelés nélkül ugyanakkor a fogyasztó azt kockáztatja, hogy a szükségesnél többet költ mobil-előfizetésre.

Felidézik, hogy a kérdés pár éve a hatóság fókuszába is bekerült, ezért 2015 eleje óta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) próbál megoldást nyújtani az általa minden hónapban összeállított általános havi költségmutatóval (ÁHK). Ennek a célja, hogy segítsen eligazodni a vezetékes- és mobiltarifák, valamint a szolgáltatók kínálata között.

A kutatás szerint elsősorban a díjcsomagok átláthatatlansága tartja vissza az ügyfeleket a tarifacsomag-váltástól (35 százalék), 23 százalék úgy gondolja, hogy más szolgáltatóknál sem kapna jobb ajánlatot, a válaszadók valamivel több mint ötödét, 22 százalékot pedig az ügyintézés nehézkessége tántorít el.

A transzparencia hiánya elsősorban a 60 év felettieknél jelenti a legnagyobb problémát.

A fogyasztók közel kétharmada, 65 százaléka nem is figyeli aktívan a szolgáltatók ajánlatait és nem is vált gyakran; csupán 5 százalék az, aki folyamatosan tájékozódik, és az új ajánlatok függvényében gyakran vált is új mobilcsomagra.

A kutatásból kiderült továbbá, hogy az ügyfelek főként a havi díj összegét veszik figyelembe a váltásnál, a válaszadók közel háromnegyede jelölte meg ezt döntési szempontként. De az ingyen vagy kedvezményesen hívható számok, illetve a korlátlan telefonbeszélgetés és/vagy adatforgalom is dobogós helyen áll (43-43 százalék) a mérlegelendő szempontok között, főleg a fiatalabb, 18-39 éves korosztály körében.

A BillKiller magyar startup, amely android-okostelefonokon használható applikációjával lehetővé teszi, hogy a felhasználók valós telefonhasználati adataik alapján másodpercek alatt kalkulálják ki az igényeiknek leginkább megfelelő, legolcsóbb mobilcsomagot, majd az adott szolgáltató honlapján arra váltsanak.

A céget Halmai Attila mérnök-informatikus és Sallai Ákos közgazdász alapították 2020-ban, finanszírozási forrást a Digitális Jólét Tőkeprogram keretében a Solus Capital Kockázatitőkealap-kezelő Zrt. biztosított. A BillKiller célkitűzése, hogy újraírja a nem 100 százalékig transzparens és összehasonlító árazásra épülő hagyományos értékesítési modelleket.