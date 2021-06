Térképen mutatjuk, hol okozzák a legnagyobb dugókat Karácsonyék

Megosztás Tweet



Több kérdéssel fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez Hollik István Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán a budapesti közlekedési káosz kapcsán.

Ahogy lapunk már többször is beszámolt róla, a fővárosban egyszerre több helyszínen is felújítások kezdődtek, amelyeknek köszönhetően már napközben is állandósultak a közlekedési dugók.

Az első és legfontosabb: miért kell több felújítást egyszerre elindítani, teljesen megbénítva ezzel a várost? – tette fel a kérdést Hollik István.

A pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Országház között június 7-től várhatóan az év végéig nem használhatják az autósok, a Lánchídon az építkezés június 16-án kezdődik, miközben a Blaha Lujza tér átépítése is elkezdődik és 3-as metró felújítása is zajlik

„Amikor nekem azt javasolja, hogy szálljak ki az autóból és menjek gyalog, akkor azt bizony minden Budapesten autózónak üzeni. Én ugyanis egy vagyok a sok százezer emberből, aki Budapesten most épp autóval közlekedik – írta.

Arra kérte a főpolgármestert, hasonló tanácsok helyett inkább a budapestieket érintő kérdésekre válaszoljon, hogy miért kellett egyszerre elindítani a beruházásokat és miért nem kezdték el időben a Lánchíd felújítását.

Azt is megkérdezte Karácsony Gergelytől, hogy most kellett lezárni a pesti alsó rakpartot, amikor annak a tervei már másfél éve rendelkezésre állnak és miért nem lehetett megvárni az iskolaszüneti kezdetét.

A Fidesz kommunikációs vezetője arra is válaszokat vár a városvezetőtől, hogy a Erzsébet hídra vezető Hegyalja útra miért kell jövő héttől buszsávot kijelölni, miközben Lánchíd lezárása miatt itt is megnövekedett a forgalom.

„És ha ez nem lenne elegendő, akkor még gyorsan belekezd a Blaha Lujza tér felújításába is, mert úgy tűnik, hogy nem lehetett volna csak az élhetőség érdekében átütemezni a projektet” – írta, megemlítve még a nagykörúti biciklisávok fenntartását.

Hollik István a poszt végén egy térképet mellékelt, bejelölve azokat a lezárt vagy korlátozottan járható útszakaszokat.

A képre, vagy ide kattintva nagyobb méretben is láthatja a térképet.

A címlapfotó illusztráció.