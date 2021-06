„Csak egyet tudunk üzenni a baloldalnak és a nyílt társadalom híveinek: el a kezekkel a gyermekeinktől”

Megosztás Tweet



Az Alapjogokért Központ a Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésben kiemelten fontosnak minősíti a gyermekek védelmét, ezért üdvözli az Országgyűlés előtt lévő pedofilellenes törvényjavaslatot, valamint azt a módosítást, mely megóvja a kiskorúakat az agresszív homoszexuális- és genderpropagandától.

A gyermeknek alkotmányos joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez és nemi önazonossághoz, ezért is megdöbbentő az a merészség, mellyel a baloldal, a nyílt társadalom hálózatának hazai nyerészkedői nekitámadtak az indítványnak, arra hivatkozva, hogy az sérti a gyermekjogokat – írták.

Hozzátették:

a pedofil hajlam egyike a legundorítóbb és legvisszataszítóbb szexuális vágyaknak, ezért a kiskorúak sérelmére elkövetett pedofil bűncselekményeket méltán övezi társadalmi megvetés;

a büntetőjognak e téren mindig van hova szigorodnia, különös tekintettel az internetes pedofilhálózatokra, gyermekpornográfiára.

Úgy fogalmaztak: sajnos azonban Nyugat-Európában évtizedek óta zajlik a pedofilok iránti érzékenyítés, a pedofília relativizálása, a bűn bagatellizálása. Csakúgy, mint más, korábban nem elfogadottnak tekintett szexuális irányultságok esetén, itt is elkezdték a pedofilokat egyféle áldozatként bemutatni, akik maguk is szenvednek vágyaiktól, és akik nem büntetést érdemelnek, hanem segítségre van szükségük, hiszen szexuális irányultságuk csak egy a sok közül. Megjegyezték: a magyarországi balliberális sajtóban, a Magyar Narancsban, a Népszabadságban vagy a HVG-ben is számtalan cikk jelent meg, mely igyekezett bemutatni, hogy a pedofil is ember.

A pedofilellenes törvényjavaslat benyújtása után balliberális blogoldalak, mint a 444 vagy a Telex jogi aggályokra hivatkozva elkezdték kritizálni például a tervezett pedofil-nyilvántartást – olvasható a bejegyzésben.

Újabb mélypont, hogy a migráció mellett is folyamatosan kiálló Amnesty, Helsinki vagy TASZ azt állítja: a pedofilellenes törvényjavaslat – mely óvná a gyermekeket az agresszív és radikális homoszexuális- és genderpropagandától is – súlyosan korlátozná a gyermekjogokat.

Az Alapjogokért Központ úgy véli: ha viszont a pedofíliát erőteljesebben kriminalizáló javaslat rossz, abból az következik, hogy szerintük az lenne a jó a gyermekeknek, ha támogatnánk a pedofíliát. „Az ilyen aberrált gondolkodás nem csak morálisan elfogadhatatlan, hanem szembemegy az alkotmányos szabályokkal is.”

„Csak egyet tudunk üzenni a baloldalnak és a nyílt társadalom híveinek: el a kezekkel a gyermekeinktől, őket nem adjuk, soha!” – olvasható a központ Facebook-oldalán.