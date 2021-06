„Végre szabadon közlekedhetnénk, ha Karácsony nem mostanra időzítette volna a felújításokat”

Megosztás Tweet



„Nem akarásnak nyögés a vége” – írta közösségi oldalán Fürjes Balázs a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

„Meg embertelen, igazi várospusztító dugók. Pont most, amikor elkezdhetnénk végre normálisan élni. A kormány – a baloldal által nonstop ekézett, de nagyon is sikeresnek bizonyult – oltási stratégiájának köszönhetően kilábaltunk a járványból, mehetünk dolgozni, szórakozni. Végre szabadon közlekedhetnénk Budapesten is, ha a főpolgármester és a városvezetés nem épp mostanra, és nem pont egyszerre időzítette volna azt a néhány felújítást, amibe hosszas vonakodás után végül belevágott” – fogalamzott posztjában az államtitkár.

„De ha már nem végezték el a járvány idején, amikor amúgy is leállt volna az élet - a Lánchíd még 5 milliárddal olcsóbb is lett volna, ha a Tarlós-féle ajánlat alapján megcsinálják és már az átadó ünnepségre készülnénk -, akkor legalább várták volna meg az iskolai szünetet! Egy hét! A munkálatokban ez semmit nem számít, ellenben a közlekedőknek rengeteget segített volna. Direkt bosszantani akarják az autósokat? Tényleg autósüldözés a cél?” – tette fel a kérdést.

Úgy folytatta, „Így mindenki szív: buszozó, villamosozó, kerékpározó, gyalogos és autós egyaránt... Pár liter sárga festék ötletszerű szétlocsolásával, és a felújítások ésszerűtlen, össze-vissza hegesztésével csak megbénítani lehet a várost.

Ezek a gigadugók nemcsak az embereket akadályozzák és dühítik fel joggal, hanem mérhetetlen környezetszennyezést is okoznak. Ennyit a zöld és klímabarát főpolgármesterről...”

„Politikában is, városvezetésben is fontosak a nagyratörő álmok, víziók, világmegváltó elképzelések. Csak előbb az emberek hétköznapjait kellene jobbá tenni. Ehhez azonban a szövegelés kevés. Sok türelmet kívánok a fővárosiaknak és az agglomerációban élőknek, akiket munkájuk, életük Budapesthez köt” – zárta.