Megkezdődik a 12 éven felüliek oltása, aggódhatnak a második oltást kihagyók

Szerdán mintegy 54 ezer oltást adtak be Magyarországon: 15 ezren az első, míg 39 ezren a második adag vakcinát is megkapták. Továbbra is lehet regisztrálni oltásra a Vakcinainfo.gov.hu oldalon. Szakértők szerint ha lesz negyedik hullám, az főleg azokat veszélyezteti, akik nincsenek beoltva – hangzott el az M1 Híradóban.