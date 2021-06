Magyarország az egyetlen az unióban, ahol több a vakcina, mint a regisztrált

A kormány döntése szerint már a 12 és 15 év közöttieket is be lehet oltani Magyarországon – jelentette be Orbán Viktor a Kormányinfón. A miniszterelnök azt is mondta: külön kampány nem lesz, ha a szülők úgy döntenek, be akarják oltatni gyermeküket, a szokott rendben kell jelentkezni. A regisztráció már el is kezdődött. A kormányfő kiemelte: Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, ahol több vakcina áll rendelkezésre, mint ahányan oltásra jelentkeztek. Nyugati vakcinákból 17 millió adag van, illetve érkezik, vagyis mindenkit be lehet oltani akár harmadszor is. Orbán Viktor bejelentette: jövő héttől az ország átáll a készenléti oltási rendre.