Egyre nagyobb a botrány Karácsony nyelvtudásának hiánya miatt

Megosztás Tweet



Oktatnia és publikálnia is kellett volna Karácsony Gergelynek angolul – írja a Magyar Nemzet. A Corvinus Egyetem elküldte a Karácsony Gergely alkalmazása idején hatályos foglalkoztatási szabályzatot, amely a lap szerint bizonyítja, hogy megfelelő nyelvtudás nélkül aligha lehetett volna tanársegéd, illetve adjunktus a kétezres években a jelenlegi főpolgármester – hangzott el az M1 Híradójában.



Oktatnia és publikálnia is kellett volna Karácsony Gergelynek angolul – közölte a Magyar Nemzet. A lap a főpolgármester tanársegédi állása körül kialakult botrány miatt kereste meg kérdésekkel a Budapesti Corvinus Egyetemet. Nemrég ugyanis felmerült: Karácsony Gergely államilag elismert nyelvvizsga hiányában jogosulatlanul dolgozhatott 2004 és 2012 között tanársegédként, majd adjunktusként az egyetemen.

Karácsony Gergely eddig állította: van nyelvvizsgája, és közösségi oldalán egy dátumot is megosztott arra utalva, hogy mikor adhatott számot tudásáról. Azt ugyanakkor a főpolgármester nem írta le, hogy 2000. május 29-e mire vonatkozik pontosan.

A Magyar Nemzet az ügy kapcsán arról írt, hogy

ez csakis Karácsony Gergely ELTE-n tett nyelvi lektorátusi vizsgájának időpontja lehet,

ami az Oktatási Hivatal állásfoglalása szerint soha nem számított állami vagy államilag elismert nyelvvizsgának, és maximum egy mai alap- és középfok közötti szintnek felelne meg.

A lapnak most a Corvinus Egyetem is megerősítette: a jelenlegi főpolgármesternek a lektorátus papír helyett államilag elismert nyelvvizsgára lett volna szüksége. Sőt: az adjunktusi elvárások között az idegen nyelven végzett publikációs tevékenység, valamint az angol nyelv előadói szintű ismerete is szerepel.

Videófelvételek tanúsága szerint azonban a főpolgármester a mai napig nincs ezen a szinten,

és rendszeresen tolmács segítségére szorul, ha angolul kell tárgyalnia vagy interjút adnia.

A Magyar Nemzet azt írja: a Corvinus Egyetem a korábbi foglalkoztatási szabályzatot is elküldte, amelyből kiderül, Karácsony Gergely megfelelő nyelvtudás nélkül aligha tölthette volna be az oktatói munkaköröket.

Az ügyben közben az Oktatási Hivatal is vizsgálatot indított, Karácsony Gergely pedig továbbra is kerüli a számára kellemetlen kérdéseket. Sajtóeseményeit kizárólag a járvány ideje alatt népszerűvé vált online formában tartja, amelyekre csak a nem kritikus sajtóorgánumok kapnak meghívást, közben a baloldali médiában szinte folyamatosan magyarázkodik.

Volt, hogy hiperpasszív angoltudást emlegetett, majd azt, hogy csak a szaknyelvet érti meg. Később gyermekkori diszlexiáját hozta fel okként, ami miatt – ahogy fogalmazott – speciális az esete az angollal.

A címlapfotó illusztráció.