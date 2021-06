Állandósultak Budapesten a dugók, Karácsony megoldást nem kínál, helyette gyaloglást javasol az autósoknak

Megosztás Tweet



A pesti alsó rakpart lezárása óta teljes a káosz a budapesti autósforgalomban. Rendkívüli menetidő-növekedéssel kell számolniuk az autósoknak, akár megpróbálnak kerülőtutakat találni, akár nem. A Petőfi hídtól a Blaha Lujza térig, a Váci úton a Nyugati téri felüljáróig teljesen beállt a reggeli dugó, és a Széchenyi téri felhajtó is elesett.



A csütörtök reggel is csúcsforgalom volt a fővárosban. Hétfő óta az tapasztalható, hogy a budapesti belváros legtöbb frekventált részén lépésben haladnak az autók, mint ahogy lépésben vagy olykor-olykor lépésben sem halad a forgalom a Petőfi hídon a Nagykörút irányába – mondta a csütörtök reggeli állapotokról az M1 tudósítója.

A Nagykörúton kezdődnek a biciklisávok, ennek köszönhetően egy sávot elvettek már korábban az autósoktól, emiatt hatalmas torlódás alakul ki, körülbelül a Blaha Lujza térig rendkívüli időnövekedéssel, időveszteséggel kell hogy kalkuláljanak az autósok. Sokan erre próbálják meg kikerülni a pesti alsó rakpart lezárását – hétfő óta a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt lezárták felújítás miatt. Azok az autósok, akik ezt az útvobalat választják, szintén húszperces sorban állásra számíthatnak, mielőtt felhajthatnának a Lánchídnál a Széchenyi tér irányába.

Akik pedig kerülni próbálnának, torlódásokra számítsanak a Váci úton is. A nyugati téri felüljárón negyedóra, húsz perc átjutni, és a Váci út folytatásában a Bajcsy-Zsilinszky úton is araszolnak az autók, nagyjából a Kiskörúton, az Astoriáig – fogalmazott.

A környező útszakaszokon, a kis utcákba is sok autós próbál kerülni, az sem ideális. Ismertette, hogy az Andrássy úton is bedugult a reggeli csúcs, amely feltehetően csak rosszabb lesz, ahogy haladunk előre az időben.

Június 16-án lezárják a Lánchidat is, szintén felújítás miatt, úgyhogy a jövő héten feltehetően még rosszabb állapotokra kell készülni.

„Végre szabadon közlekedhetnénk, ha Karácsony nem mostanra időzítette volna a felújításokat”

„Nem akarásnak nyögés a vége” – írta közösségi oldalán Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.

Embertelen, igazi várospusztító dugók. Pont most, amikor elkezdhetnénk végre normálisan élni. A kormány – a baloldal által nonstop ekézett, de nagyon is sikeresnek bizonyult – oltási stratégiájának köszönhetően kilábaltunk a járványból, mehetünk dolgozni, szórakozni. Végre szabadon közlekedhetnénk Budapesten is, ha a főpolgármester és a városvezetés nem épp mostanra, és nem pont egyszerre időzítette volna azt a néhány felújítást, amibe hosszas vonakodás után végül belevágott – fogalmazott posztjában az államtitkár.

„De ha már nem végezték el a járvány idején, amikor amúgy is leállt az élet – a Lánchíd még 5 milliárddal olcsóbb is lett volna, ha a Tarlós-féle ajánlat alapján megcsinálják, és már az átadó ünnepségre készülnénk –, akkor legalább várták volna meg az iskolai szünetet! Egy hét! A munkálatokban ez semmit nem számít, ellenben a közlekedőknek rengeteget segített volna. Direkt bosszantani akarják az autósokat? Tényleg az autósok üldözése a cél?” – tette fel a kérdést.

Úgy folytatta, hogy a buszozó, villamosozó, kerékpározó, a gyalogos és az autós is egyaránt bosszankodik. Ezek a gigadugók nemcsak az embereket akadályozzák és dühítik fel joggal, hanem mérhetetlen környezetszennyezést is okoznak. Ennyit a zöld és klímabarát főpolgármesterről. Politikában is, városvezetésben is fontosak a nagyratörő álmok, víziók, világmegváltó elképzelések. Csak előbb az emberek hétköznapjait kellene jobbá tenni. Ehhez azonban a szövegelés kevés. Sok türelmet kívánok a fővárosiaknak és az agglomerációban élőknek, akiket munkájuk, életük Budapesthez köt – olvasható a bejegyzésben.

Karácsony megoldása a dugóra: Szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog!

„Szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog” – válaszolta a főpolgármester egy interjúban azokra a kormánypárti politikusi bírálatokra, amelyek az elmúlt napok elviselhetetlen fővárosi dugói miatt születtek. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, Dömötör Csaba azt kérte Karácsony Gergelytől, hogy menjen ki a főváros bármelyik pontjára, hogy lássa: nem csak a fideszesek szenvednek a dugótól, hanem minden budapesti – hangzott el az M1 Híradójában.

Nem csitul a budapesti autósok felháborodása az elmúlt napokban kialakult dugók miatt. A főbb útvonalak a reggeli csúcsban mindenhol járhatatlanok voltak.

A külső kerületekből szinte esélytelen volt eljutni a belvárosba, az autósok órákig vesztegeltek az utakon. Kerülni nem lehetett, a mellékutcák is rövid idő alatt megteltek. A hatalmas közlekedési káoszban sem a buszok, sem pedig a taxik nem tudtak haladni. A taxisok a megrendelt fuvarokat sem tudták teljesíteni.

Mióta Karácsony Gergely bejelentette, hogy miniszterelnök-jelöltként elindul az ellenzéki előválasztáson, azóta nap nap után tartja online jelöltbemutató sajtótájékoztatóit, így ritkábban fordul meg hivatalában is.

Szerdán például az általa korábban irányított Zuglóban járt, ahol a nyelvvizsgája és a doktorija nem volt téma, helyette a balliberális 24.hu arról faggatta, mi a véleménye arról, hogy fideszes politikusok a napokban egymás után posztolták ki, milyen nehéz közlekedni a fővárosban.

„Hát szálljon ki a kocsiból, és menjen gyalog” – üzente vissza a kormánypárti politikusoknak Karácsony Gergely. Szerinte dugó azért van, mert egyszerre újítják fel a 3-as metrót, a pesti alsó rakpartot és nemsokára a Lánchidat, valamint a Blaha Lujza teret.

Az autósok magukra vették az üzenetet, és ők is odaszóltak a főpolgármesternek.

„Dugóban araszol órákig? Ideges a lezárások miatt? …menjen gyalog” – idézte fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Karácsony Gergely rövid üzenetét. Dömötör Csaba azt írta közösségi oldalán: ha felocsúdtunk a nyeglén odavetett mondat után, mi is szeretnénk üzenni valamit, ha kimenne a város bármely tetszőlegesen kiválasztott pontjára, rögtön látná, nem csak fideszesek szenvednek a dugótól, hanem minden budapesti.

Napok óta fuldoklik a közlekedési dugóban Budapest

Hétfőn, kedden és szerdán is hatalmas forgalmi dugók alakultak a pesti alsó rakpart lezárása, illetve az értelmetlen kerékpársávok és az M3-as metró felújítása miatt.

És ez még nem minden, jövő héten a Lánchíd felújítása miatt is tovább bénul majd a főváros forgalma.

Ezek után nem csoda, ha Karácsony Gergely munkája még az Országgyűlésben is téma volt.