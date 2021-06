A felnőttek nyolcvan százaléka egyetért a kormány újraindítási intézkedéseivel

Megosztás Tweet



Magyarországon a felnőtt lakosság nyolcvan százaléka egyetért a kormány újraindítási intézkedéseivel, és úgy érzi, hogy ezek segítségével az életük visszatérhet a megszokott kerékvágásba – közölte legfrissebb felmérése alapján a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az áprilisban és májusban bevezetett 17 intézkedés közül nyolccal a válaszadók jelentős többsége egyetértett, és nem volt olyan döntés, amelyet a megkérdezettek kétharmadánál kevesebben támogattak volna. Azon korosztályokban és csoportokban, ahol nagyobb az átoltottság, támogatóbbak az újraindítási intézkedésekkel – írták.

Ismertették, hogy a beütemezett egészségügyi beavatkozások és a felépülést segítő ellátások újraindításával 92, az iskolák kinyitásával 78, a ballagások megrendezésével és az érettségik személyes megtartásával 86 százalék értett egyet.

A megkérdezettek 85 százaléka örült annak, hogy június 1-jétől lehet napközis táborokat szervezni, 78 százalékuk pedig az ottalvós táborozási lehetőséget is jó ötletlen tartja. A 18 év alatti gyermeket nevelő szülők 38 százaléka, a nagycsaládosoknak pedig az 53 százaléka szeretné táborba küldeni gyermekét a nyári szünet alatt tették hozzá.

A felmérésből kiderült az is: a legtöbben (89 százalék) a fodrászatok és kozmetikák megnyitásának örültek, a megkérdezettek 84 százalékánál népszerű volt az a döntés is, hogy újra lehet éttermekbe járni, és a megkérdezettek négyötöde támogatja azt is, hogy május 28-tól lehet lakodalmakat tartani a hatályos járványügyi szabályok betartása mellett.

A védettségi igazolvánnyal igénybe vehető szabadidős programok - múzeumok, könyvtárak, mozik, színházak, fürdők, edzőtermek, szállodák – látogatását a felmérésben részt vevők közel háromnegyede helyeselte. A legkisebb támogatottságot (64 százalék) a sportesemények és rendezvények látogathatósága kapta. A SZÉP-kártya alszámláinak átjárhatóságával 10-ből 9 válaszadó értett egyet – fűzték hozzá.

Az országos reprezentatív kutatás ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készült 2021. május 20-23. között – olvasható a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.