Orbán: Köszönet és elismerés jár a gyógyszertári dolgozóknak

Az országos patikanap alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a gyógyszerészeket, kiemelve helytállásukat a koronavírus-járvány elleni védekezés során – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

A gyógyszerészeknek és gyógyszerész asszisztenseknek címzett írásában Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapok embert próbáló kihívások elé állítottak mindannyiunkat, a koronavírus-járvány elleni védekezés közben azonban azt is megtapasztalhattuk, hogy fegyelmezettséggel és összefogással felül tudunk kerekedni a ránk szakadó nehézségeken.

A kormányfő Magyarország minden polgára nevében kifejezte elismerését azért a helytállásért, amelyet a járvány legnehezebb hónapjai alatt nyújtottak a patikákban dolgozók. „Köztudott, hogy a beteg emberek nemcsak receptet beváltani járnak a patikába, hanem sok esetben tájékoztatásért, útmutatásért is, ami különösen fontossá vált most, amikor a vírussal kapcsolatban rengeteg álhír kering a világhálón, és az oltásellenesség is jelentős mértéket öltött” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök levelében biztosította a gyógyszertári dolgozókat arról, hogy a kormány elkötelezett a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért, valamint a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosításáért. „Mindent megteszünk azért is, hogy a gyógyszertári szolgáltatások kiegyensúlyozottan, a kistelepüléseken élő honfitársaink számára is rendelkezésre álljanak” – zárta levelét Orbán Viktor.

A címlapfotó illusztráció.