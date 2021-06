Identitás-, izgalom-, halálkeresés jellemzi a magyar dzsihadistát

A terrorcselekményekre való előkészület miatt elfogott V. Kende esküt tett az Iszlám Államra, arab nevet választott. Azonosult is a terrorszervezet tevékenységével és taktikájával, hiszen öngyilkos robbantásra is hajlandó lett volna, valamint szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel a tömegbe hajtson.