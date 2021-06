Hat idős krónikus beteg halt meg a koronavírus járvány miatt az elmúlt napon

Megosztás Tweet



Meghalt 6 idős, krónikus beteg, és újabb 179 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 296 926 embert oltottak be Magyarországon, közülük 4 073 520-an már a második adag vakcinát is megkaptá

(Forrás: koronavirus.gov.hu honlapja)

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 296 926 fő, 4 073 520 fő már a második oltását is megkapta. 179 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 385 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 889 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 720 400 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 56 096 főre csökkent. 549 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 58-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát – olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság 54,2 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 41%-os átlaggal. A regisztráltak száma 5 millió 302 ezer fő és 92 százalékuk már fel is vette az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Müller Cecília országos tiszti főorvos levélben köszöni meg a háziorvosoknak az eddig végzett intenzív oltási tevékenységet és arra kéri őket, hogy ösztönözzék a regisztrációra és az oltás felvételére a praxisukhoz tartozó még be nem oltottakat.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

A címlapfotó illusztráció.