Ön szerint egy világvárosban, a közterületek rendben tartása vagy a méhek érdekeinek szolgálata a fontosabb?

A kormánypártok szerint a baloldali lustaság jelképe is lehet, hogy az ellenzéki vezetők egyszerűen nem hajlandók lekaszálni a gyepet és inkább azt mondják rá, hogy méhlegelő. Ma ebben a témában szavazhat!

A főváros néhány hete indította el programját, amelynek része, hogy több budapesti parkban ritkábban kaszálják majd a gyepfelületet és a gazt. A városvezetés szerint ezek egyfajta méhlegelőként szolgálhatnak.

A főváros néhány hete indította el programját, amelynek része, hogy több budapesti parkban ritkábban kaszálják majd a gyepfelületet és a gazt. A városvezetés szerint ezek egyfajta méhlegelőként szolgálhatnak.

Állításuk szerint ennek célja, hogy rovarbarát, vadvirágos, városi kaszálók jöjjenek létre. Ezt alátámasztandó, a lekaszálatlan budapesti parkokban kitesznek egy táblát méhlegelő felirattal.

„Ez egy szemléletformálás, ami nyilván nem megy egyik napról a másikra. Hanem ezt folyamatosan kell kommunikálni és fenntartani” – mondta Zakar András, a Főkert Zrt. vezérigazgatója az ügy kapcsán.

Az elképzelés nem aratott osztatlan sikert, hiszen az elhanyagolt zöldfelület az allergiások életét is megkeserítheti. A méhészek szerint továbbá az is veszélyt jelenthet, hogy a szokatlan, stresszes környezetben akár meg is vadulhatnak a méhek, ráadásul a rovarnak sem ideális egy forgalmas út melletti terület.

A gondozatlan területek esztétikai látványáról nem is szólva.

