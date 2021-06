Nem a nyelvtudás hiányával kezdődött – Mutatjuk Karácsony legnagyobb csetléseit és botlásait

Megosztás Tweet



Bár az utóbbi időben is sorra kerülnek elő olyan információk, amelyek megkérdőjelezik a főpolgármester alkalmasságát vezető pozíció betöltésére, felidézhetjük, hogy a mostani botrányok nem előzmény nélküliek a miniszterelnök-jelölt estében.

A legutóbbi fejlemény az Karácsony Gergely nyelvvizsga-botrányában, hogy már az Oktatási Hivatal is vizsgálódik az ügyben. Kiderült ugyanis, hogy a főpolgármester a tanársegédi és az adjunktusi állását is jogosulatlanul tölthette be a kétezres években a Corvinus Egyetemen. Ezekhez ugyanis egy, illetve két nyelvvizsgára is szüksége lett volna.

Ez a botrány azonban nem előzmény nélküli. Bakik, és hibák hosszú sorát idézhetjük fel a politikus eddigi pályafutásából.

A budapesti helyismeret hiánya

Mivel Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, érdemes azzal kezdeni, hogy még annak a városnak az ismeretében is alapvető hiányosságai vannak, amiért elméletileg felelnie kellene. Ez számos alkalommal kiderült az elmúlt években.

Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely nem tudta, hogy hol van a Magyar Nemzeti Múzeum, hiszen a magyar történelemben jelentős szerepet játszó, 1847 óta álló épületet egy műsorban összekeverte a Néprajzi Múzeummal.

Azonban ami ennek a videónak a második részében látható, az főpolgármesterként talán még ennél is kínosabb. Az újságírói kérdésre adott válaszából kiderül, hogy Karácsony Gergely nem tudta, hogy merre van Csepel a fővároson belül. Itt a csepeli fejlesztéseket bírálta éppen, amelyeket észak-pestinek titulált. Ráadásul, amikor az újságíró visszakérdezett, hogy ugye a dél-pestiekre gondolt, akkor a hezitálásából világosan kiderült, hogy nem nyelvbotlásról volt szó.

Kérdésként merülhet fel ennek kapcsán, hogy ha a főváros legkarakteresebben elkülönülő részét, a Csepel-szigetet sem tudja elhelyezni a főpolgármester, akkor a város 23 kerületéből vajon mennyit tudna megnevezni egy Budapest-térképen?

A főpolgármester „hejesírása”

A helyesírás az alapműveltség része, és fontos szerepe van a társadalomban, éppen ezért elvárható lenne, hogy egy politikus ezen a téren is jó példával járjon elöl – sajnos azonban ez sem mondható el Karácsony Gergelyről.

Már 2018-as kormányfőjelöltsége idején is olyan programot tett közzé, amelyben rengeteg helyesírási és központozási hiba volt. Később pedig egy közösségi oldalon tett bejegyzésében ezt írta: „Persze Orbán Viktor dolgozószobáLYából ez már nem látszik.” A dolgozószobájából szót sikerült így leírnia. Itt a szóban a j betű a birtokos személyjel része, amit minden esetben j-vel kell írni, tehát még csak nem is arról volt szó, hogy éppen egy szóban összekeverte a ly-t a j-vel.

Szintén emlékezetes, hogy amikor indult a főpolgármesteri székért, akkor a főváros nevét egy kampányvideójában „Budapet”-nek írta.

Azon persze lehetne vitatkozni, hogy ez vajon helyesírási hiba volt-e vagy pusztán elírás, de az biztos, hogy nem a precíz munkavégzés és az alkalmasság bizonyítéka, ha valaki nem helyesen írja le annak a városnak a nevét, amelynek éppen a vezetését szeretné elnyerni.

Alapvető műveltség

Az alapvető műveltség és a tájékozottság természetesen egy főpolgármester számára is fontos, de egy miniszterelnök számára, akinek a világ vezetőivel kell tárgyalnia még inkább létszükséglet.

Nem csak fővárosi kerületek esetében vannak azonban problémái Karácsony Gergelynek, a tájékozatlanságát akkor is bebizonyította, amikor a közösségi médiában tévesen Törökország fővárosának nevezte Isztambult. Ez alapján is valószínű tehát, hogy nem csak a hiperpasszív nyelvtudásával lenne probléma a nemzetközi találkozókon, amikor Magyarország érdekeit kellene érvényesítenie.

Ez az összeállítás a bakikból természetesen korántsem teljes, de azt talán megmutatja, hogy miért tartják sokan Karácsony Gergelyt alkalmatlannak bármilyen komoly hivatal betöltésére.

A címlapfotó illusztráció.