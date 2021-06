Kedden is elesett Budapest közlekedése, a biciklisáv miatt araszolnak az autósok

Megosztás Tweet



Elkezdődött a pesti alsó rakpart átépítése és ahogy arra számítani lehetett, hatalmas dugókkal indult a munka. Egyelőre a Margit híd és a Lánchíd közötti szakasz újul meg, itt teljes zárással számolhatnak az autósok hónapokig. A lezárás szinte az egész város forgalmán meglátszik, torlódások, dugók vannak a főbb útvonalakon. Jövő héten már a Lánchidat is lezárják, júliusban pedig a Blaha Lujza térnél lesznek korlátozások tovább nehezítve a fővárosiak közlekedését – közölte az M1 Híradó.

A Nagykörút Ferenc körúti részén azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a Petőfi híd irányából hatalmas torlódásara kell készülni, lépésben araszolásra vagy olykor még araszolásra sem az autósoknak – mondta az M1 tudósíója.

Hozzátette, hogy a Corvin-negyedtől induló biciklisáv miatt egy sávra szűkül az autóforgalom, több kilométeres sor tolródott fel, aki arra közlekedik, rendkívüli menetidő növekedésre kell készülnie. Sokan azért haladnek erre, mert így próbálják kikerülni a pesti alsó rakpart lezárását, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon nem lehet most autózni.

Ennek megfelelően ott is az Erzsébet híd irányából érkezők kilométeres sorokkal találkoznak, onnan próbálnak meg felhajtani a Széchenyi tér felé több-kevesebb sikerrel, hatalmas ott is a menetidő növekedés – jelentette ki. A másik irányból, a Margit híd felől érkezők is hasonló városképre kell, hogy számítsanak.



Emellett elmondta, hogy amerre csak kerülni próbálnak az autósok, ott megbénult a forgalom, a kis utcákban, a Lánchíd környékén vagy akár a Nagykörúton is ezért van a szokásosnál nagyobb forgalom, de a Bajcsy-Zsilinszky úton a Nyugati téri felüljárón is hatalmas a torlódás, ott is próbálnak kerülni, de ez a tegnapi napon is kiderült, hogy nem igazán lehet sikerrel megtenni.

Ezt a képet meg kell szokni, június 16-tól indul a Lánchíd felújítása, ami szintén továbi torlódást és lezárást hoz magával, július közepén a Blaha Lujza tér felújítása miatt a Nagykörút is még inkább „el fog esni”. A reggeli csúcs valószínűleg velünk fog maradni egy darabig – zárta szavait.

Hétfőn is hatalmas dugók voltak a fővárosban.

„Felháborodott olvasóink jelezték, hogy továbbra is problémát jelent az, hogy a főváros által bevezetett biciklisáv miatt a körúton több ponton egy sávosra szűkült az autóforgalom. Olvasónk szerint az jut csak előre, aki a szabályokat megszegve, ráhajt a biciklisávra. Ahogy ő fogalmaz: „megint a pofátlanok nyernek, a szabálykövetők viszont csak szívnak” – írta a Mandiner.

Mint ismert a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat egyszerre kezdi meg több budapesti felújítást, máris hatalmasak a dugók.

Korábban sokat bírálták a városvezetést a nagykörúti biciklisávok miatt.

