Alig várják a gyerekek, hogy újra táborozhassanak

Az idei vakáció jóval több gyermek számára tartogat élménydús táborozást, mint tavaly, ami átlagosan 80 százalék feletti foglaltságot eredményezhet a táborokban. Tízből hat család napközis programot választ, a legtöbben sporttal töltik a vakációt, de megjelentek a newtech táborok is, amelyek haladva a korral, a legmodernebb technológiák használatára tanítják a táborozó gyerekeket, mint például drónprogramozás, mesterséges intelligencia, alkalmazásfejlesztés és robotika. A táborárak nem nőttek tavalyhoz képest, de régiónként nagy különbségek lehetnek, valamint érezhető, hogy a minőség egyre fontosabb a szülőknek.



„Példátlan jelentkezési dömping indult el a táboroztatásban, miután Novák Katalin államtitkár bejelentette, hogy már napközis és ottalvós táborokat is lehet tartani” – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu ügyvezetője az M1 Ma reggel című műsorában.

Hozzátette: „az előző év azonos időszakához képest húsz százalékkal magasabb a foglalási arány, amely azt jelenti, hogy 190 ezer gyermek táborozhat egy-egy hetet a vakációban.”

Hangsúlyozta:

bár a Táborfigyelő.hu oldalon több mint ezek tábor foglalható, a legjobb ár-érték aranyú táborok gyorsan megtelnek, ezért érdemes minél előbb leadni a jelentkezéseket.

A táborárak érdemben nem emelkedtek a tavalyi évhez képest, így egy napközis tábor átlagára országosan 35 ezer forint, míg ez az érték az ottalvós táborok esetében 56 ezer forint. Fontos megjegyezni, hogy régiónként akár tízezer forintos különbségek is előfordulhatnak ugyanolyan tábortípus esetén.

Többen választanak napközis tábort (55 százalék), mint ottalvós programot, viszont látszik a visszarendeződés. A koronavírus előtti időszakban fele-fele arányban választottak gyermekek és szüleik a típusok közül, addig 2020-ban tíz gyermekből hat napközis táborban volt a nyári szünet alatt. Ez a típus idén is vezet, de már többen foglalnak ottalvós vakáció lehetőséget is, mint tavaly.

A sporttáborokat, az angoltáborokat, valamint a kalandtáborokat keresik a legtöbben, de a hagyományosabb kézműves- és lovastáborokba is egyre többen jelentkeznek. Meglepően sokan választanak extrémebb táborokat, ilyen a jobbagyféltekés rajzfejlesztő tábor vagy a dzsungelkörülmények között zajló katonai tábor. Idén megjelentek a newtechtáborok is, amelyekben mesterséges intelligenciáról, alkalmazásfejlesztésről és robotikáról is tanulhatnak a gyerekek – ismertette az ügyvezető.

A jelentkezések közel ötöde (16%) a Táborminősítő által bevizsgált táborokba valósult meg, azaz a szülők egyre inkább előnyben részesítik, ha egy vakációs lehetőség objektív, független szakértői csapat által értékelt. Több mint 30 ezer gyermek fog bevizsgált táborokban vakációzni 2021-ben.

