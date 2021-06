Nyár 21 címen új magazinműsor indul a Duna Televízión

Megosztás Tweet



Belföldi utazás vagy kirándulás? Na, de hova? Mik a látnivalók, a programlehetőségek? Június 16-tól Nyár 21 címmel, kibővített tartalommal tér vissza a közmédia népszerű nyári magazinműsora a Duna Televízióra. Immár Magyarország teljes turisztikai portfóliójából válogatva, az élmények legjavával élőben jelentkezik a legvonzóbb úti célokról.

A közmédia magazinműsora Nyár 21 címmel június 16-tól látható a Duna Televízión. Medveczky Balázs csatornaigazgató a beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cím megváltoztatása is utal arra a szemléletváltásra, hogy bár a központ továbbra is Révfülöp, a műsor fókusza a Balaton mellett az egész országra kiterjed majd. Így teljes képet kaphatnak a nézők a belföldi idegenforgalom aktualitásairól, mindezt élő helyszíni kapcsolások során. A műsor naponta több turisztikai célpontról jelentkezik és beszámol a látnivalókról, érdekességekről, ezzel a képernyő előtt ülők is átélhetik az adott hely varázsát.

Rátonyi Krisztina és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence a közmédia megújuló magazinműsorának házigazdái (Fotó: MTI/Cseke Csilla)

A 11. évad is a hazai országjáráshoz kapcsolódó témakínálattal várja a Duna nézőit hétfőtől szombatig 10.00-12.00-ig. A Nyár 21 a legvonzóbb programlehetőségekkel készül kicsiknek és nagyoknak, bemutatja az aktuális nyári trendeket, kedvelt kirándulóhelyeket, valamint kevésbé ismert ösvényekre is invitál. A változatos, turistacsalogató újdonságok megismeréséről és az önfeledt kikapcsolódásról a műsor visszatérő házigazdái gondoskodnak: Rátonyi Kriszta és Fodor Imre, valamint Somossy Barbara és Forró Bence. Velük senki nem maradhat le a legjobb nyári élményeket ígérő eseményekről.

Nyár 21 – június 16-tól a Duna Televízió műsorán!