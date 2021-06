Idén nem emelkednek az alapbérek a BKV-nál

Megosztás Tweet



A részmegállapodás szerint nem várható létszámcsökkentés sem. Idén nem számíthatnak béremelésre KV: alapbéremelés nem várható, de létszámcsökkentés sem Alapbéremelést nem, az eddigi Budapest-pótlék fenntartását viszont tartalmazza a BKV vezetése, valamint a szakszervezetek között megszületett 2021-es "bér-részmegállapodás", amit hétfői ülésén a társaság igazgatósága is egyhangúlag jóváhagyott. A BKV által az MTI-hez eljuttatott közleményben kitértek arra is, hogy nem lesz létszámcsökkentés az idén.

Mint írták, a részmegállapodás – illeszkedve a fővárosi önkormányzat, valamint a bérszövetséget alkotó szakszervezetek megegyezéséhez – biztosítja a pandémiával sújtott 2021-es évre a munkahelyek stabilitását és megőrzését, valamint lehetőséget ad arra, hogy – bár korlátozottabb mértékben, de – „folytathassuk a kollégáink megbecsülésére és a munkakörülményeik fejlesztésére irányuló törekvéseinket”.

A forráshiány miatt egyelőre alapbéremelés nem lesz, ezért van szó részmegállapodásról, de amennyiben forrást találnak a felek, annak felhasználásáról külön egyeztetést tartanak – olvasható a közleményben.

A BKV tudatta azt is, hogy fenntartják a Budapest-pótlékot, így a teljes munkaidős kollégáik évente két alkalommal fix összegű - a társaság kötelékében eltöltött időhöz igazodó - kifizetésben részesülnek; a cafeteria éves keretösszegén túl további 20 ezer forint cafeteria-juttatás illeti meg a dolgozókat, amit már a június 25-i kifizetéssel meg is kapnak. A munkáltató az idén is biztosít az év végén 16 700 forint „csekély értékű juttatást".

Az idei részmegállapodás is kiemelten foglalkozik a munkahelyek megőrzésével, valamint azzal, hogy kiszámítható és tervezhető munkalehetőséget biztosítsanak a dolgozóknak, így 2021-ben sem lesz létszámcsökkentés – írták.

Ötmilliárd forint hitel venne fel a BVK

A jövő évi likviditásának megőrzésére ötmilliárd forintnyi biztonsági hitelkeretre ír ki tendert a BKV Zrt.

A közlekedési vállalat hétfőn közölte az MTI-vel, hogy az igazgatóság elfogadta azt az előterjesztést, amely szerint a jövő évi fizetőképességük fenntartásához van szükség a készenléti folyószámlahitel-keretre. A pályázók kisebb hitelösszegekre is tehetnek ajánlatot, 2022. december 30-ai lejárattal.

„A külső forrás bevonására rövid távon, 2022. január-március között kerülhet sor abban az esetben, ha társaságunk likviditási biztonsága ezt megköveteli" – fogalmaztak a közleményben.

A BKV az ajánlatokat a fizetendő kamat és egyéb díjak egy évre vetített összege alapján rangsorolja: az így kapott legalacsonyabb díjú, összesen ötmilliárd forint folyószámlahitel-keretre fognak szerződni az eljárás lezárultával, még idén decemberben.