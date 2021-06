Az Oktatási Hivatal is vizsgálja Karácsony nyelvvizsgájának ügyét

Az Oktatási Hivatal is vizsgálódik Karácsony Gergely nyelvvizsgájának ügyében – ezt írja a Magyar Nemzet. A lap a hétvégén írta meg, hogy a jelenlegi főpolgármester a tanársegédi és az adjunktusi állását is jogosulatlanul tölthette be a kétezres években a Corvinus Egyetemen. Ezekhez ugyanis egy, illetve két nyelvvizsgára is szükség lett volna, ami Karácsony Gergelynek nincs.