A végső döntés, amit csakis a hegymászó hozhat meg – Ezért nem folytatta a Mount Everest meghódítását Varga Csaba

Gyakorlatilag bármikor lezúdulhat egy nagyobb jégtömeg, amely pillanatok alatt maga alá temeti az embert, még mielőtt reagálni tudna rá. Megküzdött az elemekkel Varga Csaba a Mount Everesten. Az alpinista első magyarként pótlólagos oxigén nélkül kísérelte meg a csúcsdöntést a világ legmagasabb hegyén, a Mount Everesten, azonban az ítéletidő közbeszólt, az expedíciót a célegyenesben be kellett szüntetni. A hegymászó végső döntésének körülményeiről a hirado.hu munkatársa Sterczer Hilda fal-, szikla- és hegymászóval, a Hópárduc Alapítvány kuratóriumi tagjával beszélgetett.

A Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója, Varga Csaba április 7-én indult Nepálba, hogy a Kalifa „Tisztán” Magyar Everest Expedíció keretében első magyarként megkísérelje pótlólagos oxigén nélkül, vagyis „tisztán” megmászni a világ legmagasabb hegyét, a 8849 méter magas Mount Everestet. Eredeti tervei szerint 2020 tavaszán, a nemzeti összetartozás évében indult volna a hegyóriás meghódítására, azonban a koronavírus-járvány miatt ez végül meghiúsult. A nagyváradi születésű hegymászó az egész évet felkészüléssel töltötte, hogy a következő mászóidényben, ha embert próbálóbb körülmények között is, de kifeszíthesse a magyar zászlót a csúcsra.

Varga Csaba április 18-án érkezett meg az Everest 5330 méteren kialakított alaptáborába, majd megkezdte az akklimatizációs mászásokat, hogy szervezete minél hamarabb hozzászokjon az ilyen magasságokban uralkodó szélsőséges viszonyokhoz. A több héten át tartó túrák után eljött a csúcstámadás napja, amely azonban az időjárás váratlan megváltozása miatt egyre reménytelenebbé vált, május végével pedig az expedíció végérvényesen meghiúsult. A hegymászó és csapata azóta már visszatért a nepáli fővárosba, Katmanduba, a hazatérés időpontja azonban egyelőre még kérdéses, mivel a súlyos járványhelyzet miatt a magashegyi országban szigorú határzár van érvényben.

Sterczer Hilda fal-, szikla- és hegymászó, a Hópárduc Alapítvány kuratóriumi tagja, aki végigkövette az expedíciót, megkeresésünkre vállalta, hogy beszél nekünk az erdélyi magyar alpinista döntését befolyásoló körülményekről. Sterczer Hilda többször mászott már a Himalájában, volt férje, a 2013-ban a Kancsendzönga hegycsúcsról ereszkedés közben eltűnt Erőss Zsolt a legeredményesebb magyar hegymászó társaságában két nyolcezres csúcsra is feljutott, ezért átérzi, miért kellett Varga Csabának visszalépnie.

„Mivel a hegyet a közelgő monszun időszak miatt lezárják, eredetileg már május 31-ig minden csapatnak le kellett volna ereszkednie az alaptáborba, hiszen nyakukon az évszakváltás, amely a Himalája területére is felmelegedést és óriási mennyiségű csapadékot hoz. Emiatt a jégtornyok olvadása is óriási problémát jelent, hiszen gyakorlatilag bármikor lezúdulhat egy nagyobb jégtömeg, amely pillanatok alatt maga alá temeti az embert, még mielőtt reagálni tudna rá. Hasonló történt 2010-ben Várkonyi László és Klein Dávid hegymászókkal is, akiket az Everesten a déli órákban egy jéglavina sodort el. Dávid megmenekült, de László életét vesztette. Akárhogy is nézzük, nem véletlenül jött létre Nepálban a tavaszi és az őszi mászószezon, amely alkalmassá teszi a nyolcezres csúcsok megmászását” – jegyezte meg Sterczer Hilda.

Varga Csaba a végsőkig kivárt. Türelmesen figyelte, mikor nyílik egy kedvező időjárási ablak, amely lehetővé teszi a csúcstámadást. A Himalája nyolcezreseinél ez az időszak általában május 10. és 20. közé tehető, de az idei évben legfőképpen az India felől érkező Tauktae és a Yaas ciklonoknak köszönhetően nemcsak, hogy kitolódott, de jócskán le is rövidült, mellé pedig végig óriási mennyiségű csapadék és erős szélvihar társult. Az időjárás-előrejelzés május utolsó két napjára jósolt a hegytető eléréséhez szükséges kedvező feltételeket, így a Kalifa Alpin Csapat hegymászója május 26-án végül elindult a csúcsmászásra. Erős tempót diktált, az első napon eljutott a 6500 méter magasban fekvő második táborig, de az út alatt újabb nem várt problémába ütközött.

Óriási havazás tombolt a környéken, átlagban 30–40 centiméter vastag hótakaró hullott egy-két éjszaka alatt, a szélerősség pedig óránkénti 40–70 kilométer között mozgott. Ez jócskán megnöveli a lavinák kialakulásának veszélyét, emellett ekkora hótömegben nemhogy lépni lehetetlen, de a sátorból is alig lehet kiszabadulni. Május 28-án éjjel egy veszélyes hócsuszamlás ugrasztotta ki a mászókat a sátrukból, több alvóhely megrongálódott, a továbbhaladási esélyek pedig végleg szertefoszlani látszottak. A feljebb felállított hármas táborban vélhetően ugyanez volt a helyzet, és a lavinaveszély továbbra is fennállt. Egy csuszamlás a hétezer méteren fekvő több, mint egy kilométer magas Lhoce-jégfalon végzetes lehet, márpedig az emelkedés következő szakasza a meredek fal kőkemény jegén át vezetett volna. Tekintve, hogy Varga Csaba alpesi stílusban, saját felszerelését önállóan szállítva és pótlólagos oxigén nélkül mászik, nagyobb az esélye, hogy balesetet szenved olyan helyen, ahol senki sem segíthet rajta. A saját életével játszik, ami már jóval túlmutat azon, amiért ezt a sportot űzni érdemes. A csapat nehezen, de a visszavonulás mellett döntött.

„A végső döntés a hegyen egyedül a hegymászó kezében van, de nem érdemes ilyen helyzetben kockáztatni. Amikor ilyen nagy mennyiségű hó leesik, a hegymászás csak napok múlva válik biztonságossá. Csabának viszont azonnal tovább kellett volna kelnie a kettes táborból, ha időben a csúcsra akart jutni.

Csaba és csapata nagyon bölcsen döntött, hogy visszavonult – vélekedett Sterczer Hilda. – A szerencsefaktor hiánya azért ugyanúgy bosszantó tud lenni, főleg, hogy több mint egy évet beleölt a készülésbe, de úgy gondolom, ez még mindig a legkönnyebben feldolgozható. Zsolt sem kudarcként élte meg, hogy nem jutott fel a világ egyik legveszélyesebb csúcsára, a K2-re, ahol abban az évben olyan viszonyok uralkodtak, hogy senki se jutott fel a hegy tetejére. Nincs mese, mérlegelni kell. Csabának most a legfontosabb azt felismernie, hogy nem rajta múlott. Amit hozzá tudott tenni, azt megtette. Nem vonult le a hegyről, mint sokan, hanem a végsőkig kitartott. Kudarcról inkább akkor kell beszéljünk, ha a sikertelenségért egyedül a hegymászó a felelős.”

Egy sportág eltűnőben

Az expedíciós hegymászást egyre negatívabban érinti a klímaváltozás. Az alpinisták által évtizedek alatt kitapasztalt időjárási tényezők nagyban megváltoznak. Egy indiai kutatócsoport 2020-as felmérése szerint a Himalája téli átlaghőmérséklete 25 év alatt 0,65 Celsius-fokkal emelkedett. A vizsgált negyed évszázados időszakban a téli csapadékmennyiség is nőtt, viszont kizárólag eső formájában, havazásban egyáltalán nem. Ezeknek a változásoknak köszönhetően

mivel a hótömegek víztartalmának növekedése fellazítja a hó szerkezetét, ami könnyedén csuszamláshoz vezet. A fokozódó időjárási szélsőségesség a sportág fennmaradását veszélyezteti, hiszen a növekvő kockázat miatt egyre kevesebben vállalkoznak a nagy magasságokba.

Varga Csaba 2013 óta vesz részt magashegyi expedíciókon. Ez idő alatt a világ 14 nyolcezer méternél magasabb hegye közül négyre jutott fel oxigénpalack használata nélkül. Magyar részről ennél többet csak példaképe, Erőss Zsolt teljesített. A Kalifa Alpin Csapat hegymászója 2019-ben hóviharban mászta meg a 8080 méter magas Hidden Peaket, amivel a negyedik nyolcezres csúcsmászását teljesítette.