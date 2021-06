Kereken háromszáz új fertőzöttet találtak Magyarországon

Megosztás Tweet



Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 254 400 közülük 3 966 193 fő már a második oltását is megkapta.

Háromszáz az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 805 871-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 24 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 842-re emelkedett – írta a koronavirus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 714 329, az aktív fertőzöttek száma pedig 61 700-ra csökkent. 622 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 70-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát.

Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.