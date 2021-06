Közel száz felújított turistaház várja a vendégeket Magyarországon

Megosztás Tweet



Az elmúlt években 98 turistaház felújítását támogatta az állam, és jelenleg is több mint 40 szálláshely fejlesztése van folyamatban – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda pénteken.

Mint írták, a készülő Budapest-Balaton kerékpárút egyik legfontosabb helyszíne lehet a most felújított Sorompóvölgyi Turistaház, amely 56 férőhelyével elsősorban az utazásaik során egy-két éjszakát eltöltő aktív turisták fogadására számít.

A turisták körében közkedvelt célpont Sukoró, illetve a Velencei-tó környéke az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődött, hiszen kiépült a települést a Velencei-tavat körbejáró bekötő bicikliút, valamint a Sukoró-Nadap kerékpárút is. A fejlesztéseknek köszönhetően megélénkült a kerékpáros turizmus is.

„Az elmúlt évtizedek alatt leromlott állapotúvá vált, szemetes, pókhálós környék most egy modern, minden igényt kielégítő, XXI. századi turistaházat kapott”

– fogalmazott Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró polgármestere.

Az új turistaház fejlesztésére az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Iroda 310,5 millió forint támogatást adott, amelyet Sukoró önkormányzata további 35,5 millió forinttal egészített ki.

„Amikor a családommal körbetekertem a Balatont, az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy olyan szálláshelyet találjak, amely be tud minket fogadni akár egy éjszakára is. Bízom benne, hogy ezen a Sorompóvölgyi Turistaház is tud majd változtatni a jövőben” – mondta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos.

Az akadálymentesített turistaházat mozgáskorlátozottak is kényelmesen használhatják, a létesítmény matracszállásra kialakított tetőtere pedig a Velencei-hegységbe látogató iskolás osztályoknak, nagyobb turistacsoportoknak biztosít megoldást. Az épület közvetlen közelében található a Sukorói Néprajziház, a panorámás pincesor, a Református templom, illetve a turistaháztól egynapos túrával bejárhatóak a helyi és környékbeli látnivalók is.

A címlapfotó illusztráció.