Vakcinabőség: szabadon válogathatunk a oltóanyagok között

Már egy ideje vakcinabőség van, tehát aki most regisztrál, az is pár napon belül megkaphatja bármelyik elérhető oltóanyagot. Szerdán több mint 58 ezer vakcinát adtak be, ennek nagy része második körös oltás volt. A magyar lakosság 54 százaléka kapott már legalább egy oltást és 3,73 millióan már túl vannak mindkét dózison – hangzott el az M1 Híradójában.