Már a karantén költségét is megtérítik az utasbiztosítók

A pandémia időszakában korlátozottak voltak az utazási lehetőségek, azonban idén nyáron már kicsit szabadabban utazhatunk. A nyári szezonra már elkezdődtek a foglalások, ezzel egyidejűleg pedig az utasbiztosítások kötése is. Külföldre a világjárvány megjelenése előtt sem volt tanácsos elindulni biztosítás nélkül, a mostani időszakra pedig ez különösen igaz.



Itt a nyár, sokan utaznának külföldre. A Magyar Biztosítók Szövetsége utazás előtt gondos körültekintést javasol, és arra hívja fel a figyelmet, hogy külföldi nyaralás esetén eddig sem volt tanácsos utasbiztosítás nélkül elindulni, most azonban végképp elképzelhetetlen. A nyári szezonra a foglalások már elkezdődtek, ezzel egyidejűleg pedig az utasbiztosítások kötése is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

„Tavaly 60 százalékkal esett vissza az utasbiztosítási piac díjbevétele a megelőző évhez képest, így az utasbiztosítók bizakodva állnak az idei év elé” – mondta Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.

Hozzátette, a mai belföldi szállodaárak mellett tanácsos itthon is bebiztosítani a nyaralást – mely sajátossága, hogy útlemondási biztosításként szolgálnak –, így ha valamilyen oknál fogva az utazás meghiúsul (például betegség miatt), és már az előleg befizetése megtörtént, azt visszatérítik.

Nagyon eltérő és rendkívül gyorsan változó feltételekkel versengenek a biztosítók az utasokért

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) a weboldalán található „Utasbiztosítások” kisokosban minden aktuális hasznos információ megtalálható. Amennyiben valaki nyaralása közben betegszik le, esetleg ott kapja el a koronavírust, azt a biztosító eddig is térítette, azonban a gyorsan változó feltételek közé tartozik, hogy már találunk olyan ajánlatot is, amely vállalja annak a költségét is, ha valaki megbetegedés nélkül kerül karanténba.

„Már van olyan biztosítási ajánlat, amelyik erre is kiterjed, meghatározott összeghatár és feltételek mellett vállalja a karantén többletköltségeit is” – emelte ki Lambert Gábor.

Ezekre érdemes odafigyelni, ha külföldre utazunk

Utazás előtt mindenképp utána kell járni, hogy az adott országba milyen feltételekkel utazhatunk be, illetve milyen dokumentumok, igazolványok szükségesek. Fontos végiggondolni, hogy mi az utazásunk célja, illetve milyen programjaink lesznek az adott országban, hiszen ettől is függhet az utasbiztosításunk.

