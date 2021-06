Kiválthatja az uniós zöldkártyát a magyar védettségi igazolvány

A magyar védettségi igazolvány kiválthatja majd az uniós zöldkártyát – erről is beszélt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: a hónap közepéig elkészül a magyar igazolvány digitális változata, ami már az oltás típusát és a két oltás időpontját is tartalmazza majd. Az uniós zöldkártya és a szabályozás július elsején lép életbe. A magyar védettségi igazolványt most 12 országban fogadják el – hangzott el az M1 Híradójában.